La Fed d'Atlanta relève sa prévision de croissance du T4 à 3,0%

1er novembre (Reuters) - L'économie américaine devrait croître de 3,0% en rythme annualisé au quatrième trimestre au vu des derniers indicateurs sur l'activité manufacturière et les dépenses de construction publiés jeudi, montre jeudi le modèle de prévisions GDPNow de la Réserve fédérale d'Atlanta.

Cette estimation se compare à une précédente projection de 2,6% en date du 29 octobre.

L'activité manufacturière aux Etats-Unis s'est tassée en octobre pour le deuxième mois d'affilée, selon l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM).

Les dépenses de construction ont été inchangées en septembre, à un niveau record, une nouvelle hausse des investissements dans les projets privés ayant été contrebalancée par la plus forte baisse des projets publics depuis un an.

Le modèle de prévisions GDPNow anticipe une croissance des dépenses de construction et de l'investissement fixe privé de respectivement 2,9% et 5,2%, contre 2,8% et 3,9% auparavant. (Richard Leong, Juliette Rouillon pour le service français)