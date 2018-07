La Fed d'Atlanta voit la croissance US à 4,7% au T3

NEW YORK, 31 juillet (Reuters) - L'économie américaine croît à un rythme annualisé de 4,7% au troisième trimestre au vu de la vraisemblable hausse de plus de 4% du produit intérieur brut (PIB) au deuxième, montre mardi le modèle de prévision GDP Now de la Réserve fédérale d'Atlanta.

La première estimation officielle de la croissance du deuxième trimestre est attendue vendredi.

La projection de la Fed d'Atlanta pour le troisième est supérieure de près de deux points de pourcentage à celle, de 2,83%, calculée par la Fed de New York. (Richard Leong, Benoît Van Overstraeten pour le service français)