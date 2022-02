La Fed de Boston et le MIT publient des recherches techniques sur les monnaies numériques des banques centrales

La recherche ne suggère pas que la banque centrale américaine s'apprête à lancer une CBDC, une étape qu'elle a déclaré ne pas vouloir franchir sans le soutien clair de la Maison Blanche et du Congrès.

"Aucune décision n'a été prise pour dépasser cette phase de recherche, mais si une CBDC était lancée, ce serait quelque chose qui devrait évoluer avec le temps", a déclaré Jim Cunha, vice-président exécutif de la Fed de Boston, à la presse jeudi.

La première phase du projet pluriannuel, baptisé "Projet Hamilton", s'est concentrée sur le développement de logiciels flexibles et résilients. Les travaux ont abouti à un code capable de traiter 1,7 million de transactions par seconde. Les chercheurs ont également constaté que la "grande majorité" des transactions étaient réglées en moins de deux secondes.

L'équipe a mis au point une technologie qui peut être adaptée au fur et à mesure que les questions de politique générale concernant la structure et l'objectif d'une CBDC sont abordées.

Par exemple, la première version du code n'incluait pas d'intermédiaires ou de frais, mais les chercheurs ont déclaré que ces rôles et caractéristiques pourraient être ajoutés après que les décideurs politiques et d'autres parties aient pris des décisions sur la meilleure façon pour les consommateurs d'accéder à leurs fonds et d'effectuer des transactions.

Dans un document de travail distinct publié le mois dernier par le Conseil des gouverneurs de la Fed, la banque centrale a déclaré qu'un dollar numérique serait "mieux adapté" aux besoins des États-Unis s'il était intermédié par le système financier actuel, mais n'a pas exclu d'autres approches.

"Tout système qui pourrait être utilisé à l'avenir, je pense, dépendra beaucoup de ce que les décideurs politiques décideront", a déclaré Neha Narula, directeur de l'initiative sur la monnaie numérique du MIT.

Les responsables politiques et les législateurs de la Fed sont divisés sur la nécessité d'une CBDC. Certains disent qu'elle pourrait améliorer l'inclusion financière, tandis que d'autres craignent que les coûts ne dépassent les avantages potentiels.

Le document a examiné certains des compromis qui pourraient apparaître avec différentes structures. Par exemple, les chercheurs ont constaté que l'utilisation de la technologie du grand livre distribué, qui sous-tend la plupart des crypto-monnaies et vérifie les transactions sans l'aide d'intermédiaires, présente des "inconvénients". Ils ont déclaré que l'approche pourrait créer des goulets d'étranglement et pourrait conduire à davantage de problèmes de confidentialité.

Dans la prochaine phase, la Fed de Boston et le MIT exploreront d'autres conceptions et examineront de plus près d'autres questions telles que la sécurité et la programmabilité. Ils étudieront également les moyens d'équilibrer les questions de confidentialité et les préoccupations en matière de conformité.

La Fed souhaite connaître l'avis du public sur la manière dont une éventuelle CBDC pourrait être utilisée ou structurée. Les chercheurs du projet Hamilton ont publié leur logiciel sous une licence open-source, ajoutant qu'ils souhaitaient recevoir les commentaires d'autres experts. Et le conseil d'administration de la Fed recueille des commentaires sur la question via un formulaire en ligne.