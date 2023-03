Les petites entreprises américaines ont continué à se remettre de la pandémie de coronavirus l'année dernière, mais ont été confrontées à des défis considérables en matière d'inflation et de recherche de main-d'œuvre, selon un rapport de la Réserve fédérale de Cleveland publié mercredi.

Mais même si ces petites entreprises ont connu des temps utiles en 2022 par rapport aux deux années précédentes, les conditions d'activité sont restées globalement moins bonnes que celles qui prévalaient avant que la pandémie ne frappe pour la première fois il y a trois ans, a constaté la banque dans son enquête sur le crédit aux petites entreprises pour 2022.

Pour la première fois depuis l'enquête de 2020, les petites entreprises "étaient plus susceptibles de déclarer que les revenus et les niveaux d'emploi avaient augmenté plutôt que diminué au cours des 12 derniers mois, et la part des entreprises déclarant qu'elles opéraient de manière rentable a considérablement augmenté d'une année sur l'autre."

La reprise des entreprises l'année dernière s'est produite alors que l'inflation élevée posait des problèmes à de nombreux répondants à l'enquête. Trouver des travailleurs sur un marché de l'emploi tendu est également un problème auquel sont confrontées de nombreuses entreprises.

La Fed de Cleveland a indiqué que son enquête portait sur 8 000 entreprises du pays comptant 500 employés ou moins. Ces petites entreprises représentent 99,7 % de l'ensemble des employeurs américains.

Les petites entreprises sont souvent confrontées à des situations commerciales difficiles sans avoir accès au crédit que les grandes entreprises peuvent utiliser pour naviguer dans les hauts et les bas de l'économie. Le rapport arrive au moment où la Réserve fédérale a considérablement augmenté le coût du capital dans le but de réduire les niveaux élevés d'inflation, alors que beaucoup craignent que ces augmentations ne fassent basculer l'économie dans la récession.

Le rapport indique que même si les petites entreprises sont en voie de rétablissement, elles s'inquiètent de leur avenir respectif.

"Les entreprises interrogées dans le cadre de l'enquête la plus récente restent moins susceptibles que les entreprises interrogées avant la pandémie de s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires ou de l'emploi au cours de l'année à venir", indique le rapport. "Sur le plan financier, environ quatre entreprises sur cinq ont fait état de difficultés liées à l'augmentation des coûts, et près de la moitié des entreprises ont signalé des difficultés à payer les dépenses d'exploitation ou à gérer des flux de trésorerie irréguliers", ajoute le rapport.