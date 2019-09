La Fed de NY réduit ses prévisions du PIB des T3 et T4

NEW YORK, 6 septembre (Reuters) - Les Etats-Unis connaisse au troisième trimestres une croissance plus lente qu'on ne le pensait jusqu'à présent sur la base de la dernière statistique manufacturière, et ce constat sera également valable pour le quatrième trimestre, montre vendredi le modèle prévisionnel Nowcast de la Réserve fédérale de New York.

La croissance de l'activité manufacturière aux Etats-Unis s'est contractée en août pour la première fois depuis 2016, dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale et de montée des tensions commerciales, selon l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mardi.

Le modèle Nowcast donne un taux de croissance annualisé de 1,55% au troisième trimestre, à comparer au taux de 1,80% estimé le 30 août dernier.

Pour le quatrième trimestre, Nowcast livre un taux de croissance de 1,08% et non plus de 1,57% comme cela avait été calculé la semaine auparavant.

