La trajectoire que devrait suivre l'inflation américaine au cours des prochaines années s'est généralement assouplie en juin, sur fond de recul des projections d'augmentation des prix d'un large éventail de biens de consommation et de services, selon un rapport de la Banque fédérale de réserve de New York publié lundi.

L'inflation dans un an était estimée à 3 % en juin, contre une hausse attendue de 3,2 % en mai, tandis que l'inflation dans trois ans était estimée à 2,9 %, contre 2,8 % en mai, selon la dernière enquête des banques sur les attentes des consommateurs. L'inflation dans cinq ans est estimée à 2,8 % contre 3 % en mai.

Le rapport indique que les prévisions de hausse des prix de l'essence, de l'alimentation, des loyers, des frais médicaux et des frais d'études ont toutes été modérées en juin par rapport aux prévisions des personnes interrogées en mai. Les prévisions de hausse des prix de l'immobilier pour l'année à venir ont également diminué, atteignant 3 % en juin contre 3,3 % au mois précédent.

L'affaiblissement des prévisions de pression sur les prix s'inscrit dans un contexte où les personnes interrogées ont déclaré qu'elles prévoyaient une augmentation plus rapide de la croissance des revenus futurs et un ralentissement de la croissance des revenus futurs. Les prévisions de dépenses se sont maintenues à un niveau supérieur à celui d'avant la pandémie de coronavirus.

L'enquête a également révélé que les personnes interrogées déclarent que le crédit devient légèrement plus difficile à obtenir et qu'elles évaluent la situation financière de leur ménage à la baisse. Les perspectives des personnes interrogées sur le marché de l'emploi sont mitigées.

Le rapport de la Fed de New York, qui est suivi de près pour ce qu'il dit sur la façon dont le public prévoit l'évolution de l'inflation, a été publié alors que les banquiers centraux débattent activement de la question de savoir si les pressions inflationnistes se sont suffisamment atténuées pour leur permettre de réduire leur objectif de taux d'intérêt à court terme.

Les décideurs de la Fed souhaitent voir l'inflation descendre durablement à 2 % et, après que les données se sont révélées étonnamment fortes au début de l'année, ils se sont montrés prudents en interprétant le récent ralentissement des données sur l'inflation comme ouvrant la porte à une réduction des taux d'intérêt.

Le ralentissement de l'inflation attendue pourrait renforcer la confiance des banquiers centraux dans le fait que les pressions sur les prix sont sur la bonne voie. Les responsables de la Fed ont souvent considéré la stabilité relative de l'inflation attendue face aux chocs récents comme une raison d'être optimiste quant au retour de l'inflation à l'objectif fixé.

Malgré la gravité des chocs, les prévisions d'inflation à long terme sont restées remarquablement stables et proches de l'objectif de 2 % du FOMC, a déclaré John Williams, président de la Fed de New York, dans un discours prononcé la semaine dernière. Les attentes à moyen terme sont revenues aux niveaux d'avant la pandémie en 2022, a-t-il ajouté, et les attentes à court terme ont suivi le même chemin en 2023. (Rapport de Michael S. Derby ; Rédaction d'Andrea Ricci)