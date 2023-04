La Banque fédérale de réserve de New York a ajouté mardi de nouvelles limites aux conditions régissant l'accès à un outil très utilisé pour gérer les taux d'intérêt à court terme.

La banque a déclaré que les entreprises qui souhaitent utiliser sa facilité de prise en pension ne doivent demander l'accès que si cela est compatible avec le modèle d'entreprise existant de l'entreprise, une mesure qui semble viser à couper l'accès aux entités d'investissement créées spécifiquement pour tirer parti de l'outil.

L'accès à la facilité de prise en pension "doit être le prolongement naturel d'un modèle d'entreprise existant, et la contrepartie ne doit pas être organisée dans le but d'accéder aux opérations [de prise en pension]", a déclaré la banque.

Les fonds du marché monétaire qui, de l'avis de la Fed de New York, sont organisés pour un seul propriétaire bénéficiaire, ou qui présentent suffisamment de similitudes avec un fonds ainsi organisé, seront généralement considérés comme non éligibles pour accéder aux opérations de prise en pension", a déclaré la banque.

La Fed de New York n'a pas précisé dans son communiqué les raisons qui l'ont poussée à clarifier les conditions d'accès des contreparties aux opérations de prise en pension. La dernière fois que la Fed a publié un communiqué sur l'outil de prise en pension, c'était il y a deux ans, lorsqu'elle a clarifié certaines des conditions qu'une entreprise doit remplir pour utiliser l'outil de prise en pension.

Le mécanisme de prise en pension de la Fed est l'un des deux outils utilisés par la banque centrale pour maintenir le taux des fonds fédéraux au jour le jour, principal levier de la politique monétaire, au niveau souhaité par les autorités.

La Fed paie actuellement 4,9 % aux banques en quête de dépôts pour qu'elles placent leurs liquidités à la banque centrale, ce qui fixe la limite supérieure de la fourchette des taux d'intérêt.

La facilité de prise en pension, qui s'élève actuellement à 4,8 %, fixe la limite inférieure de la fourchette. Le taux des fonds fédéraux est actuellement fixé entre 4,75 % et 5 % et devrait augmenter d'un quart de point de pourcentage lors de la réunion de politique monétaire de la semaine prochaine.

Le mécanisme de prise en pension de la Fed a connu un afflux massif de liquidités depuis le printemps 2021 et, depuis juin, les entreprises éligibles, qui sont principalement des fonds du marché monétaire, ont garé au moins 2 000 milliards de dollars par jour auprès de la Fed.

L'afflux d'intérêt a été lié au fait que la facilité de mise en pension propose généralement un meilleur taux que les placements privés sur le marché monétaire, ce qui rend plus sûr et plus facile le fait de parquer de l'argent à la banque centrale.

Les responsables de la Fed affirment depuis longtemps qu'à mesure qu'ils relèvent les taux et normalisent la politique monétaire, ils s'attendent à ce que l'argent s'écoule de la facilité de prise en pension. Mais cela ne s'est pas encore produit de manière significative, et mardi, l'outil a reçu 2 275 milliards de dollars.

La Fed s'est opposée à d'autres entreprises qui ont mis en place des opérations que certains considèrent comme spécifiquement conçues pour tirer parti de la boîte à outils de la politique monétaire.