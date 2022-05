La Fed déclare que les banques sont en bonne santé malgré la volatilité, mais met en garde contre le risque lié aux courtiers principaux.

Dans son dernier rapport sur la supervision des banques, la Fed a proposé un point de vue optimiste sur la solidité des banques américaines, notant qu'elles continuent de bénéficier de niveaux de capital et de liquidités robustes, et que la qualité des actifs s'est améliorée au cours du second semestre 2021.

Cependant, la banque centrale a noté que l'invasion russe de l'Ukraine a augmenté le risque potentiel pour le secteur financier. Bien que l'exposition directe des banques américaines à la Russie soit relativement limitée, plusieurs facteurs connexes pourraient peser sur le secteur, notamment la volatilité des prix des matières premières et l'augmentation du risque de cybersécurité.

La Fed a déclaré que ses superviseurs surveilleront de près les banques pour voir comment elles résistent aux turbulences découlant de ces tensions géopolitiques accrues.

Séparément, la Fed a également averti les banques que proposer des services de courtage de premier ordre à de grands fonds d'investissement comporte des "risques importants." Citant l'effondrement en 2021 d'Archegos Capital Management, qui a laissé une poignée de banques avec des milliards de dollars de pertes, la Fed a noté que les banques doivent être sur leurs gardes si elles souhaitent faire des affaires dans ce domaine très complexe et opaque du marché.

"Une gestion des risques et des contrôles solides sont essentiels à la sécurité et à la solidité d'une banque qui fournit ces services", indique le rapport.

En décembre, la Fed a averti les banques, en particulier celles qui ont d'importants portefeuilles de produits dérivés et des relations avec des fonds d'investissement, qu'elles ne devaient pas se fier à des informations incomplètes ou non vérifiées provenant de clients de fonds, et qu'elles devaient envisager de ne pas faire affaire avec des entreprises qui résistent à fournir les informations nécessaires pour évaluer le risque.