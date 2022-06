La Fed déclare que son engagement à lutter contre l'inflation est "inconditionnel".

"L'engagement du Comité à rétablir la stabilité des prix - qui est nécessaire au maintien d'un marché du travail solide - est inconditionnel", a déclaré la Fed dans son rapport semestriel de politique monétaire au Congrès, en référence au Comité fédéral de l'Open Market de la banque centrale américaine chargé de fixer les taux.

Le président de la Fed, Jerome Powell, témoignera devant le Congrès la semaine prochaine, mettant les législateurs au courant des plans de la Fed pour lutter contre l'inflation tout en recherchant un emploi maximum.

La Fed a relevé sa fourchette de taux directeurs à 1,50 %-1,75 % mercredi et a publié des prévisions qui montrent que la plupart des décideurs sont favorables à une nouvelle hausse de ce taux cette année, pour atteindre peut-être 3,4 %, et plus en 2023. Les économistes préviennent que des hausses aussi brutales pourraient déclencher une récession.

L'utilisation du mot "inconditionnel" dans le rapport suggère que la Fed est prête à prendre ce risque, afin d'éviter ce qu'elle considère comme une situation bien pire, où l'inflation deviendrait incontrôlable et exercerait des effets néfastes bien plus graves à long terme.