La Fed devrait annoncer une baisse de 25 points de base des Fed Funds

Entre une croissance domestique robuste et des risques internationaux croissants, il est probable que la Fed ne prenne pas de risque et continue sa politique monétaire accommodante, selon Franck Dixmier, Directeur des gestions obligataires d’AllianzGI. En droite ligne du dernier comité monétaire de juillet, la Réserve fédérale américaine devrait confirmer son intention de soutenir la croissance et annoncer une baisse de 25 points de base des Feds Funds la semaine prochaine, estime l’expert.Comme la première baisse, il s'agit d'un ajustement de milieu de cycle pour soutenir la croissance, et ne semble pas être une entrée dans un cycle de baisse des taux à ce stade.Les attentes des marchés, qui envisagent deux baisses de taux en 2019 et deux en 2020, devraient être pour l'heure confortées, note Franck Dixmier.La baisse des taux devrait permettre d'ancrer solidement les taux long terme sur des niveaux bas, et contenir l'appréciation du dollar, conclut l'expert.