La Fed devrait procéder à deux hausses de 25 points de base au 1er trimestre, suivies d'une longue pause

Les responsables de la Fed s'accordent généralement à dire que la banque centrale américaine devrait ralentir le rythme du resserrement pour évaluer l'impact des hausses de taux. La Fed a augmenté son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 425 points de base l'année dernière, la majeure partie du resserrement s'effectuant par des mouvements de 75 et 50 points de base.

Comme l'inflation continue de baisser, plus de 80 % des prévisionnistes du dernier sondage Reuters, soit 68 sur 83, ont prédit que la Fed passerait à une hausse de 25 points de base lors de sa réunion du 31 janvier et du 1er février. Si elle se réalise, cela portera le taux directeur - le taux des fonds fédéraux - dans une fourchette de 4,50 % à 4,75 %.

Les 15 autres prévoient une hausse de 50 points de base dans deux semaines, mais une seule d'entre elles provient d'une banque américaine de premier ordre qui traite directement avec la Fed.

Selon 61 des 90 économistes, le taux des fonds fédéraux devrait culminer à 4,75 %-5,00 % en mars. Ce chiffre correspond aux prix des contrats à terme sur les taux d'intérêt, mais est inférieur de 25 points de base au point médian pour 2023 dans les projections "dot plot" publiées par les décideurs de la Fed à la fin de la réunion des 13 et 14 décembre.

"L'inflation américaine montre que les pressions sur les prix s'atténuent, mais dans un environnement où le marché de l'emploi est solide, la Réserve fédérale se gardera bien d'annoncer le sommet des taux d'intérêt", a noté James Knightley, économiste international en chef chez ING.

Le taux final attendu serait plus du double du pic du dernier cycle de resserrement et le plus élevé depuis la mi-2007, juste avant la crise financière mondiale. Il n'y avait pas de consensus clair sur le taux directeur de la Fed à la fin de 2023, mais environ deux tiers des personnes interrogées prévoyaient un taux de 4,75 % à 5,00 % ou plus.

L'opinion sur les taux d'intérêt dans le sondage était légèrement en retard sur les récentes projections de la Fed, mais les médianes du sondage pour la croissance, l'inflation et le chômage étaient largement conformes.

L'inflation devrait encore baisser, mais rester au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed pour les années à venir, ce qui laisse peu de chances à une baisse des taux dans un avenir proche.

En réponse à une question supplémentaire, plus de 60 % des répondants, 55 sur 89, ont déclaré que la Fed était plus susceptible de maintenir les taux stables pour au moins le reste de l'année que de les réduire. Ce point de vue correspond à la projection médiane de l'enquête, qui prévoit que la première baisse de taux aura lieu au début de 2024.

Toutefois, une minorité significative, 34, a déclaré qu'une réduction des taux cette année était plus probable qu'improbable, 16 d'entre eux citant une chute de l'inflation comme principale raison. Douze ont parlé d'un ralentissement économique plus profond et quatre d'une forte hausse du chômage.

"La Fed a donné la priorité à l'inflation sur l'emploi, par conséquent, seule une forte baisse de l'inflation de base peut convaincre le FOMC (Federal Open Market Committee) de réduire les taux cette année", a déclaré Philip Marey, stratège américain senior chez Rabobank.

"Bien que le pic d'inflation soit derrière nous, la tendance sous-jacente reste persistante ... nous ne pensons pas que l'inflation sera proche de 2% avant la fin de l'année."

GRAPHIQUE : Sondage Reuters - Perspectives de la Réserve fédérale américaine (https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/polling/jnpwywrxgpw/Reuters%20Poll-%20U.S.%20Federal%20Reserve%20%20outlook.PNG)

En attendant, il est plus probable que la Fed contribue à pousser l'économie dans une récession que non. Le sondage a montré une probabilité de près de 60 % d'une récession américaine dans les deux ans.

Bien que ce chiffre soit en baisse par rapport au sondage précédent, plusieurs contributeurs n'ont pas attribué de probabilités de récession à leurs prévisions, car une récession est désormais leur scénario de base, bien qu'elle soit courte et peu profonde, comme le prévoyaient plusieurs sondages Reuters précédents.

La plus grande économie du monde devrait connaître une croissance d'à peine 0,5 % cette année avant de rebondir à 1,3 % en 2024, ce qui reste inférieur à sa moyenne à long terme d'environ 2 %.

Avec les licenciements massifs en cours, notamment dans les entreprises financières et technologiques, le taux de chômage devait augmenter pour atteindre une moyenne de 4,3 % l'année prochaine, contre 3,5 % actuellement, puis grimper à nouveau à 4,8 % l'année suivante.

Bien qu'elles soient encore historiquement basses par rapport aux récessions précédentes, ces prévisions étaient supérieures d'environ 1 point de pourcentage à celles d'il y a un an.

