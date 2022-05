La Fed devrait ramener plus rapidement les Fed Funds à la "neutralité", estime Groupama AM 06/05/2022 | 17:04 Envoyer par e-mail :

Selon Christophe Morel, chef économiste chez Groupama AM face aux pressions supplémentaires sur les prix, la Fed devrait ramener plus rapidement les Fed Funds à la "neutralité" qui se situe autour de 2.25%-2.50%.



"Si notre enveloppe globale de hausses des Feds Funds reste inchangée à 300 pdb avec une cible à 3.25%, nous ajustons toutefois l'enveloppe relative des hausses sur 2022 et 2023 : nous anticipons une enveloppe de 275 pdb en 2022 (+50 pdb en juin, juillet et septembre, puis des pas de 25 pdb en novembre et décembre), et une enveloppe de seulement 25 pdb en 2023 en lien avec notre scénario de ralentissement de la profitabilité des entreprises", précise l'économiste.



Par rapport à ce scénario central, le risque est toujours haussier sur l'enveloppe de hausses. La situation sur l'emploi et l'inflation devenant de plus en plus tendue, le défi de la Fed d'un ralentissement "contrôlé" de la croissance est de plus en plus compliqué, reconnaît Christophe Morel.





© AOF 2022