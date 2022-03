La Fed devrait revenir à ses fondamentaux, indique Allianz Global Investors

Il n'y a aucune surprise à attendre de la prochaine réunion du Comité de politique monétaire de la Fed (Federal Open Market Committee - FOMC), qui devrait annoncer une première hausse de taux de 0,25pb, écrit Franck Dixmier en amont de la réunion du FOMC des 15 et 16 mars 2022.



Tout à sa volonté de ne pas rajouter de stress à des marchés déjà fortement volatils, tant sur les actions que les obligations, Jerome Powell a clairement préempté la décision du Comité. Le 2 mars, face à la Commission des finances de la Chambre des représentants, il a énoncé sa volonté de proposer une hausse de 25pb au Comité, indique le Global CIO Gestion de Taux d'Allianz Global Investors.



Selon lui, la Réserve fédérale devrait également souligner sa volonté de rester agile, et se tenir prête à augmenter de façon plus agressive ses taux si nécessaire.



Les marchés devraient rester sereins face à une décision à laquelle ils sont largement préparés, estime Franck Dixmier.