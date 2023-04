La vitesse sans précédent à laquelle les déposants ont retiré leur argent de la Silicon Valley Bank a dépassé la capacité de la Réserve fédérale à agir en tant que créancier en dernier ressort, soulignant la nécessité d'un traitement plus rapide des prêts d'urgence, a déclaré jeudi le gouverneur de la Fed, Christopher Waller.

Depuis la ruée sur la SVB qui a forcé les régulateurs à la fermer à la mi-mars, "les choses se sont en quelque sorte calmées" dans le secteur bancaire, a déclaré M. Waller, qui a indiqué la semaine dernière que le calme dans le secteur bancaire est l'une des raisons pour lesquelles il pense que la Fed peut et doit continuer à se concentrer sur la lutte contre l'inflation élevée en poursuivant le resserrement de sa politique. "Une fois qu'elle s'est arrêtée, il n'y a pas de dommages fondamentaux à l'économie ou au système bancaire en tant que tel.

La Fed étudie actuellement les causes de la faillite de SVB et les mesures à prendre pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Les commentaires de M. Waller sur la nécessité d'accélérer les prêts d'urgence de la Fed (fenêtre d'escompte) suggèrent une solution potentielle.

"Si l'on veut que les flux de dépôts soient plus rapides, il faut réfléchir à la manière de fixer les prix plus rapidement, à la manière d'évaluer les garanties, cela doit être plus rapide - c'est l'une des choses que j'ai personnellement apprises : pour rendre le guichet d'escompte plus efficace, nous devons être capables de faire les choses plus rapidement aussi", a déclaré M. Waller.