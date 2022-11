La Fed entame sa réunion, nouvelle hausse des taux de 0,75 points attendue

Washington (awp/afp) - La banque centrale américaine (Fed) a entamé mardi matin sa réunion. Durant celle-ci, la Réserve fédérale devrait une nouvelle fois fortement relever ses taux face à l'inflation, malgré les craintes croissantes de récession l'an prochain aux Etats-Unis.

"La réunion du Comité de politique monétaire (FOMC) a débuté à 10H30 (16H30 GMT) comme prévu", a précisé à l'AFP un porte-parole de la Réserve fédérale (Fed) . Les responsables de la Réserve fédérale américaine devraient garder le cap sur l'inflation, qui ne montre que de timides signes de ralentissement.

Le principal taux directeur, aujourd'hui compris dans une fourchette de 3,00 à 3,25%, devrait être relevé pour la sixième fois d'affilée depuis le mois de mars. Les acteurs du marché s'attendent très majoritairement à une nouvelle hausse de 0,75 point de pourcentage, selon l'évaluation des produits à terme de CME Group.

Le comité de politique monétaire, en effet, veut faire enfin ralentir l'inflation, qui s'est certes un peu réduite. Mais à 6,2% sur un an en septembre, selon l'indice PCE privilégié par l'institution, il reste proche de ses plus hauts niveaux depuis plus de 40 ans. C'est surtout toujours bien trop élevé au goût de la Fed, qui veut la ramener à 2%.

Mais ses responsables pourraient aussi donner de très attendus signaux sur la trajectoire anticipée de la hausse des taux dans les mois à venir, alors qu'un ralentissement est très attendu face à une autre menace: la récession. La hausse des taux, en effet, a pour but de faire ralentir la consommation en poussant à la hausse les taux d'intérêt des prêts, qu'ils soient immobilier, étudiant, à la consommation.

Ce ralentissement volontaire de l'activité économique, dont les effets mettent des mois à être effectifs, risque toutefois d'être si fort, qu'il pourrait provoquer une récession en 2023. D'autant plus que la force du dollar et le ralentissement économique mondial pourraient également être des obstacles à l'exportation pour les entreprises américaines.

Les discussions du FOMC prendront fin mercredi à la mi-journée. Un communiqué de presse sera publié à 19h00 (heure suisse), puis le président de l'institution, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse à 19h30.

afp/vj