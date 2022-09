La Fed est unie sur le front de l'inflation alors que Mme Brainard rejette les réductions de taux anticipées

Vendredi, la deuxième responsable de la Réserve fédérale a apporté son soutien total au plan de jeu de la banque centrale américaine, qui consiste à augmenter les taux d'intérêt plus longtemps afin de freiner l'inflation, dont les nouvelles données montrent qu'elle est toujours trois fois supérieure à l'objectif de 2 % fixé par les responsables politiques.

Dans ses premières remarques publiques depuis la décision de la Fed, la semaine dernière, de relever son taux d'intérêt de référence de trois quarts de point de pourcentage pour la troisième fois consécutive, la vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, a déclaré : "La politique monétaire est axée sur le rétablissement de la stabilité des prix dans un environnement de forte inflation."

"Il faudra du temps pour que le plein effet du resserrement des conditions financières" causé par les hausses de taux fasse son chemin dans l'économie et réduise les pressions sur les prix, a déclaré Mme Brainard dans un discours prononcé lors d'une conférence de la Fed de New York axée sur la stabilité financière et la politique monétaire.

Au fur et à mesure que ce processus se déroule, "la politique monétaire devra être restrictive pendant un certain temps pour avoir la certitude que l'inflation se rapproche de l'objectif. Pour ces raisons, nous sommes déterminés à éviter de nous retirer prématurément."

Mme Brainard a déclaré qu'il était beaucoup trop tôt pour crier victoire sur les pressions des prix. "L'inflation est très élevée aux États-Unis et à l'étranger, et le risque de chocs inflationnistes supplémentaires ne peut être exclu."

Les responsables de la Fed ont continué, la semaine dernière, à battre le tambour pour une campagne agressive visant à faire baisser les niveaux d'inflation les plus élevés observés aux États-Unis depuis 40 ans. Le taux directeur de la banque centrale se situe désormais dans la fourchette 3,00 %-3,25 %, soit 3 points de pourcentage de plus qu'au début de l'année 2022, et les responsables politiques ont prévu d'autres hausses de taux plus tard cette année et en 2023.

Les remarques de Mme Brainard indiquent qu'elle est en phase avec ses collègues de la Fed qui ont déclaré qu'ils devaient voir des preuves claires du ralentissement de l'inflation avant de relâcher le resserrement de la politique.

La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré dans une interview sur Newsy, un programme d'information en ligne, que la réduction de l'inflation est la principale mission de la banque centrale, ajoutant qu'"avant de prendre de l'avance et de s'inquiéter d'une récession, je pense que nous devrions simplement faire en sorte que l'économie ralentisse de la manière dont nous avons besoin" pour faire baisser l'inflation.

S'exprimant séparément, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré qu'il était plus préoccupé par le fait que l'inflation devienne collante que par la perspective que la banque centrale ait poussé trop fort avec ses hausses de taux.

"À ce stade, le risque que l'inflation s'envenime semble plus important que le risque que l'inflation baisse d'elle-même et que nous ayons trop poussé", a déclaré M. Barkin dans des commentaires adressés aux journalistes après des allocutions devant des responsables d'entreprises en Virginie.

L'INFLATION RESTE ÉLEVÉE

Les remarques des responsables de la Fed ont coïncidé avec la publication de la dernière lecture de la mesure de l'inflation préférée de la Fed, qui a montré que les pressions sur les prix restent un problème.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle a augmenté de 6,2 % en août par rapport au même mois de l'année précédente, soit une légère modération par rapport à l'augmentation de 6,4 % en glissement annuel observée en juillet. Mais lorsqu'on retire les coûts de l'alimentation et de l'énergie, l'indice a augmenté de 4,9 % par rapport à août 2021, contre la hausse de 4,7 % en glissement annuel observée le mois précédent.

Une mesure distincte de l'inflation publiée vendredi par la Fed de Dallas, qui exclut les articles dont les prix varient le plus, a également augmenté en août, signe que les pressions sur les prix sont restées généralisées dans l'économie.

Les données sur l'inflation correspondent à d'autres rapports récents qui ont montré un élargissement de l'inflation sous-jacente dans l'économie américaine, ce qui devrait maintenir la Fed sur la voie d'une hausse agressive des taux dans les mois à venir.

Cela dit, il y a eu quelques nouvelles positives dans les perspectives de pressions sur les prix. L'enquête de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs pour le mois de septembre a révélé que les prévisions d'inflation à cinq ans du public se sont refroidies.

"Les attentes en matière d'inflation sont susceptibles de rester relativement instables dans les mois à venir, car l'incertitude des consommateurs concernant ces attentes est restée élevée et il est peu probable qu'elle s'atténue face aux pressions mondiales continues sur l'inflation", indique l'enquête du Michigan.

Les responsables de la Fed estiment que la situation actuelle de l'inflation est fortement influencée par sa trajectoire prévue. Les responsables ont déclaré que la stabilité relative des attentes d'inflation à long terme montre la confiance du public dans le fait que la banque centrale finira par ramener l'inflation à son objectif de 2 %.

Dans ses remarques de vendredi, Mme Brainard a noté que le point d'arrivée des hausses de taux de la Fed n'est pas clair pour le moment.

"L'incertitude est actuellement élevée, et il existe une gamme d'estimations autour de la destination appropriée de la fourchette cible pour le cycle", a-t-elle déclaré. La Fed devra tâter le terrain et voir comment ses hausses de taux agissent sur l'économie, et agira "délibérément et en fonction des données" avec les futures mesures politiques.

Mme Brainard a également fait le point sur le potentiel de "débordements et de retombées transfrontalières" lorsque la Fed et les autres grandes banques centrales augmenteront leurs taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation.

Les marchés financiers du monde entier ont été confrontés à des niveaux élevés de volatilité, en particulier cette semaine, et la valeur du dollar par rapport aux principales devises a bondi, alimentant la crainte que la mission intérieure de la Fed ne provoque des problèmes majeurs ailleurs.

Mme Brainard a déclaré que la Fed surveille de près la manière dont ses actions politiques affectent l'économie et le système financier mondiaux, ajoutant que les responsables de la Fed et les décideurs politiques d'autres nations sont en contact.

"Nous sommes attentifs aux vulnérabilités financières qui pourraient être exacerbées par l'arrivée de chocs négatifs supplémentaires", a déclaré Mme Brainard, ancienne haut fonctionnaire du Trésor américain en charge des questions internationales.

Elle a également exposé les domaines dans lesquels certaines parties du monde pourraient connaître des difficultés, mais n'a pas dit que des problèmes particuliers semblaient imminents ou d'une ampleur telle qu'ils modifieraient la trajectoire actuelle de la politique monétaire de la Fed.