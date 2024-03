La semaine boursière risque de tourner autour de la Fed et de Nvidia. Un peu comme tout le temps depuis la fin 2022, en somme. Deux des plus puissants catalyseurs haussiers des marchés actions vont donc se côtoyer dans les jours qui viennent. C'est le roi de la carte graphique qui lance des hostilités dès ce lundi. Pour Jerome Powell et sa clique, il faudra patienter jusqu'à mercredi.

Les allergiques de la politique monétaire, les détracteurs des banques centrales et les rebelles des taux directeurs vont souffrir cette semaine. Les financiers n'attendent pas moins de cinq décisions de banques centrales de premier plan. Le programme démarre mardi avec la Banque du Japon et la Banque d'Australie. La Réserve fédérale américaine suivra mercredi, avant la Banque nationale suisse et la Banque d'Angleterre jeudi. Pour être complet, je précise qu'il y aura une vingtaine de décisions de politique monétaire cette semaine, puisqu'il faut notamment ajouter celles du Brésil, de la Norvège, de la Turquie ou du Mexique, pour n'en citer que quelques-unes.

C'est bien beau de rédiger un calendrier, mais pourquoi ces réunions sont-elles importantes ? Bon évidemment, les enjeux ne sont pas identiques pour toutes les banques centrales, mais nous allons passer en revue les principaux :

Au Japon, la BOJ devrait relever ses taux d'un quart de point, ce qui entérinerait la fin des taux négatifs dans le pays. La politique monétaire locale est en effet à contrecourant des autres, car le Japon a combattu la déflation pendant des décennies et s'est employé à maintenir le yen sous pression, pour aider ses nombreuses entreprises exportatrices. Le retour de l'inflation, même si elle est inférieure à ce qui a été constaté dans beaucoup de pays, donne l'occasion à la BOJ de normaliser sa politique. Les paris sont désormais largement en faveur d'une hausse de taux, alors que les investisseurs étaient encore hésitants au début du mois. Bloomberg donne une probabilité de 90%.

Aux Etats-Unis, la Fed va laisser ses taux inchangés, c'est une quasi-certitude. L'enjeu de la réunion de la semaine est de déterminer le niveau de préoccupation des banquiers centraux américains après la légère reprise inflationniste constatée en janvier et en février. Ces derniers jours, le doute s'est emparé du marché sur son pronostic favori : une première baisse de taux en juin. Mais le pari reste majoritaire si l'on en croit les contrats à terme : 58,4% de probabilité pour une baisse de taux en juin, même si c'est nettement moins qu'une semaine avant (71,6%). Pour rappel, les investisseurs lorgnent les baisses de taux parce que l'argent deviendra meilleur marché, ce qui favorisera l'investissement, l'emprunt et réduira les risques de réaction en chaîne négative sur le marché du crédit ou de l'immobilier.

La BOE (Royaume-Uni), la RBA (Australie), la BNS (Suisse), sans leur faire injure, n'auront pas la même portée que la Fed et la BOJ à l'international. Mais leurs positions respectives sont toujours scrutées de près, notamment quand elles sont confrontées à des problématiques de retour de l'inflation avec de l'avance sur d'autres économies.

On poursuit avec les informations à connaître pour bien démarrer la semaine (excusez la multiplication des bullet points, ou puces en bon français, dont j'abuse un peu aujourd'hui) :

Vladimir Poutine a été réélu pour six ans à la présidence russe, avec près de 88% des suffrages. Le dirigeant se trouve donc conforté, en dépit des timides oppositions intérieures et des cris d'indignation occidentaux. Il en a profité pour mettre en garde sur les risques d'une troisième guerre mondiale.

Israël poursuit son offensive à Gaza et menace toujours de l'étendre à Rafah. En parallèle, des tractations continuent au Qatar pour obtenir un cessez-le-feu.

SpaceX, une des sociétés d'Elon Musk, construirait un réseau satellite espion pour le renseignement américain, selon plusieurs sources citées par Reuters.

Le 18 mars a été choisi par plusieurs fournisseurs d'indices comme date de prise d'effets des dernières modifications trimestrielles annoncées il y a quelques jours. Exemple en France où Accor remplace Alstom dans le CAC40, pendant que Clariane, Fnac Darty et Voltalia sont écartées du SBF120 par Vicat et Maurel. En Belgique, Euronav et Lotus Bakeries entrent dans le Bel20 aux dépens d'Aperam et Proximus. Aux Etats-Unis, Super Micro Computer et Deckers Outdoor remplacent Whirlpool et Zion Bancorp dans le S&P500.

dans le S&P500. La société américain Reddit doit faire ses premiers pas en bourse, pour ce qui constitue une IPO emblématique du début 2024.

Il reste quelques publications de résultats cette semaine : Accenture, Micron et Nike notamment aux Etats-Unis, et Partners Group, Enel, BMW ou Swatch en Europe.

Dans le reste de l'actualité, la semaine démarre avec un pétrole haut perché, notamment un Brent au-dessus des 85 USD le baril, au plus haut depuis le début du mois de novembre. La réduction de l'offre et les attaques ukrainiennes sur les installations de raffinage russe ont tiré les prix vers le haut. En Chine, les dernières statistiques publiées tendent à confirmer la petite embellie visible ces dernières semaines. La production industrielle a rebondi plus fort que prévu sur janvier / février (+7% contre +5,3% attendu) et les ventes de détail étaient en ligne avec les attentes (+5,5%). Que serait un point de marché en 2024 sans intelligence artificielle ? Rassurez-vous, j'en ai à revendre : Nvidia tient une conférence importante sur plusieurs jours dès ce lundi, durant laquelle le groupe et son gourou, Jensen Huang, devraient présenter des innovations. L'événement est suffisamment important pour que des financiers l'aient fléché comme un vecteur potentiel de rebond des actions technologiques. Le match Huang / Powell continue !

En Asie Pacifique, le vert domine largement à l'exception du marché indien, qui baisse légèrement. La palme revient au Nikkei 225 japonais qui flambe de 2,7%, après il est vrai une très mauvaise semaine. Un mouvement plutôt étonnant avec la hausse de taux qui se profile, qui pourrait renforcer le yen et donc peser sur un marché toujours sensible à ces mouvements de devises. Un stratège de Saxo Bank en Asie me sauve la mise en expliquant ce matin que "les actions japonaises sont en hausse, stimulées par la faiblesse du yen et les attentes selon lesquelles la monnaie ne se renforcera pas même si la banque centrale augmente ses taux". Il suffisait d'y penser. En Chine, le Hang Seng gagne 0,3% et le CSI300 environ 0,6%. L'accueil des statistiques du jour est donc bon, tandis qu'en parallèle les solides résultats de Contemporary Amperex (CATL, le roi des batteries automobiles) ont soutenu la tendance. La Corée du Sud gagne 0,8%, pendant que l'Australie grappille quelques points. Les indicateurs avancés européens sont haussiers pour démarrer la semaine.

Les temps forts économiques du jour

Pour démarrer la semaine, focus sur la version affinée de l'inflation européenne de février (11h00), puis sur les prix immobiliers de février aux Etats-Unis (15h00). Tout l'agenda ici.

L'euro se négocie 1,0886 USD. L'once d'or perd un peu de terrain à 2145 USD. Le pétrole est ferme, avec un Brent de Mer du Nord à 85,22 USD le baril et un brut léger américain WTI à 80,90 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans ressort à 4,30%. Le bitcoin chute à 68 300 USD.

Les principaux changements de recommandations

ABB Ltd : Société Générale maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 33 à 42 CHF.

Aena : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 184 EUR à 188 EUR.

Biomérieux : Morgan Stanley maintient son avis de surpondérer et réduit l'objectif de cours de 113 à 112 EUR.

Carrefour : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours de 18 EUR.

Centrica Plc : RBC Capital passe de surperformance à performance de secteur avec un objectif de cours relevé de 140 GBX à 145 GBX.

Covivio : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 50 à 52 EUR.

EDP Renováveis : Societe Generale passe d'achat à conserver avec un objectif de cours réduit de 18,50 EUR à 14,30 EUR.

Eon : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 13 à 15 EUR.

Eurazeo : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 90 à 100 EUR.

Geberit : Stifel maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 480 à 515 CHF.

Gecina : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 120 EUR à 105 EUR.

Givaudan : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 3300 à 3800 CHF.

Icade : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 42 à 35 EUR.

Lonza Group Ag : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 490 à 637 CHF.

LVMH : Cowen maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 860 à 1000 EUR.

Rheinmetall : Stifel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 420 à 565 EUR.

Sanofi : Citigroup maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 94 à 98 EUR.

Signify : Barclays passe de souspondérer à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 29 à 32 EUR.

Thales : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 155 à 152 EUR.

UCB : Cowen maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 120 à 125 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 80 à 82 EUR.

Vat Group : Stifel maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 300 à 440 CHF.

Vivendi Se : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 12 à 14 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Korean Air Lines s'apprêterait à acheter une vingtaine de gros porteurs Airbus A350, selon Bloomberg. Par ailleurs, un menace de grève se profile au Canada pour Airbus, chez les travailleurs qui opèrent sur l'A220.

Kering convoiterait la part de Signa dans Selfridges au Royaume-Uni.

TotalEnergies prépare le redémarrage du craqueur de sa raffinerie de Port Arthur, au Texas.

Le trafic autoroutes de Vinci a baissé de 2,1% en février, pendant que celui des aéroports a progressé de 14,4%.

Valneva a négocié un report de 18 mois pour le début de remboursement de la première tranche de 100 M€ du prêt contracté avec les sociétés Deerfield et OrbiMed.

Waga Energy et le comté de Steuben démarrent une unité de production de biométhane dans l’état de New York.

OSE Immunotherapeutics annonce la fin du recrutement dans l’étude clinique de Phase II de Lusvertikimab évalué chez des patients souffrant de rectocolite hémorragique.

AdUX projette de quitter le marché réglementé pour passer sur Euronext Growth Paris.

Les principales publications du jour : Peugeot Invest, Hoffmann Green Cement…

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

Apple négocierait avec Google Gemini pour équiper l'iPhone de fonctionnalités IA, selon Bloomberg.

Nvidia sera encore sous les feux de la rampe avec une conférence annuelle très attendue, qui démarre aujourd'hui avec un discours de Jensen Huang, le CEO de la société.

UBS recherche des opportunités d'acquisition aux Etats-Unis, dit son président.

Le CEO de British American Tobacco écarte l'idée d'un transfert de la cotation de Londres à New York, a rapporté le Financial Times.

Meta visé par une enquête sur la vente frauduleuse de médicaments, selon le WSJ.

Logitech annonce le départ de son directeur financier.

Ageas va démarcher Fosun cette semaine, pour tenter de récupérer les 10% du chinois dans Direct Line Insurance. La semaine dernière, des rumeurs prêtaient à BNP Paribas des vues sur la participation de Fosun.

Advent se rapproche d'un accord pour acheter l'entreprise canadienne de traitement des paiements Nuvei, selon Reuters.

Le fabricant chinois de drones EHang commence à vendre des taxis volants sur Taobao.

Tesla va relever le prix de sa Model Y sur certains marchés d'Europe.

Les principales publications du jour : Hannover Re, Seco… Tout l’agenda ici.