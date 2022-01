La Fed expose les risques et les avantages d'une CBDC dans un document, mais ne prend pas position sur la politique à suivre.

Le document ne fait aucune recommandation de politique et ne propose aucun signal clair sur la position de la Fed quant à l'opportunité de lancer une monnaie numérique de banque centrale, ou CBDC. En outre, la Fed a déclaré qu'elle ne procéderait pas à la création d'une telle monnaie "sans un soutien clair de l'exécutif et du Congrès, idéalement sous la forme d'une loi d'autorisation spécifique".

Mais elle prépare le terrain pour que la banque centrale recueille les réactions du public sur les coûts et les avantages potentiels de cette approche, qui est de plus en plus étudiée par les grandes économies du monde entier.

"Alors qu'une CBDC pourrait fournir une option de paiement numérique sûre pour les ménages et les entreprises à mesure que le système de paiement continue d'évoluer, et pourrait permettre des options de paiement plus rapides entre les pays, il pourrait également y avoir des inconvénients", ont écrit les responsables de la Fed dans le rapport.

Parmi les défis à relever figurent le maintien de la stabilité financière et la nécessité de s'assurer que le dollar numérique "complète les moyens de paiement existants", selon la Fed. La banque centrale doit également s'attaquer à des questions politiques majeures avant de se lancer dans une CBDC, comme s'assurer qu'elle ne porte pas atteinte à la vie privée des Américains et que le gouvernement conserve sa "capacité à lutter contre le financement illicite".

Même s'il ne formule pas de recommandations, le document apporte un éclairage sur la manière dont une CBDC pourrait fonctionner dans la pratique. L'une des principales conclusions de l'analyse est qu'une CBDC répondrait "mieux" aux besoins des États-Unis si elle était "intermédiée" par le système financier actuel, ce qui signifie que les particuliers n'auraient pas de comptes CBDC directement auprès de la Fed. Néanmoins, les responsables de la Fed ont déclaré qu'ils n'excluent rien.

Le document, qui a été annoncé par le président de la Fed, Jerome Powell, l'année dernière, résume le paysage des paiements, y compris l'émergence des stablecoins et autres cryptomonnaies. Les commentaires sur la question seront acceptés pendant 120 jours.

"Le document ne vise pas à faire avancer un résultat politique spécifique, ni à signaler que la Réserve fédérale prendra une décision imminente sur l'opportunité d'émettre une CBDC américaine", est-il indiqué.

M. Powell a clairement indiqué qu'il souhaitait qu'un tel projet bénéficie d'un large soutien et qu'il soit idéalement le fruit d'une action du Congrès. Le conseil de la Fed est généralement divisé sur la nécessité d'une CBDC.

Contrairement aux cryptomonnaies, qui sont généralement gérées par des acteurs privés et peuvent connaître des fluctuations de prix volatiles, une CBDC serait émise et soutenue par la banque centrale. Elle diffère également des transactions en espèces électroniques qui se déroulent aujourd'hui quotidiennement par l'intermédiaire des grandes banques commerciales en ce sens qu'elle pourrait donner aux consommateurs une créance directe sur la banque centrale, semblable à de l'argent physique.

Le document publié jeudi est distinct des recherches que la Fed de Boston a menées avec le Massachusetts Institute of Technology pour explorer les aspects technologiques d'une CBDC. Cette recherche technique, y compris le codage qui pourrait être utilisé pour une éventuelle CBDC américaine, sera publiée dès le mois prochain.

Le rapport de la Fed intervient alors qu'environ 90 pays, des Bahamas à la Chine, étudient ou lancent leurs propres monnaies numériques de banque centrale (CBDC), selon une étude de l'Atlantic Council.