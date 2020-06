La Fed fait le job

Hier, la Fed a réaffirmé qu'elle ferait tout son possible pour soutenir l'économie américaine, quel qu'en soit le prix. Je pense qu'on pourrait se passer d'un bon paquet de commentaires prévisionnels sur les projets de la banque centrale, puisque que de toute façon, ses intentions sont bien connues. En d'autres termes, on la voit mal jeter un pavé dans la mare en expliquant qu'elle n'a plus très envie de soutenir l'activité et qu'elle préfère assécher le marché en récupérant ses billes. "La crise sanitaire actuelle pèsera lourdement sur l'activité économique, l'emploi et l'inflation à court terme, et fait peser des risques considérables sur les perspectives économiques à moyen terme", a résumé la Fed, qui n'augmentera pas ses taux avant 2023 au plus tôt. L'enseignement le plus notable de la soirée est probablement la confirmation de l'affaiblissement du dollar face aux autres devises, en particulier l'euro.

Au niveau boursier, les annonces de la Fed ont provoqué des réactions fluctuantes sur les indices américains. Le S&P500 et le Dow Jones ont reculé, mais le Nasdaq a poursuivi son ascension. Au risque de me répéter puisque j'en ai parlé pas plus tard qu'hier, la soif des investisseurs pour les grands leaders technologiques paraît insatiable, peut-être parce qu'ils sont désormais perçus comme des "gagnants éternels". Microsoft a encore gagné 3,7%. Et Apple 2,6%. Il faut aussi souligner le nouveau coup de fièvre de Tesla, dont le cours a passé les 1000 USD, contre 177 USD au plus bas de l'année 2019, en juillet, il y a moins d'un an.

J'avoue qu'avec le déconfinement, je n'ai plus les yeux rivés sur les courbes de progression du Covid-19 dans le monde, car la menace semble à nouveau distante, un peu comme lorsque personne ne s'alarmait de la maladie sous prétexte que "la Chine, c'est loin" ou que "l'Italie est un pays notoirement désorganisé". Il faut quand même se rendre compte que le cap des 2 millions de personnes contaminées a été franchi aux Etats-Unis (113 000 décès) et que le nombre de points rouges n'est pas encore dans sa phase la plus dense au Brésil (déjà 772 000 contaminations et près de 40 000 décès).

Le CAC40 perdait 2,5% à 4924 points peu après l'ouverture, un peu comme si les investisseurs s'alarmaient de la vitesse de la remontée des cours. Tokyo cède pas mal de terrain sur la base du mécanisme traditionnel selon lequel un renforcement du yen face au dollar est une mauvaise nouvelle pour l'économie japonaise, tournée vers l'export.

Les temps forts économiques du jour

Aux États-Unis, les prix à la production et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront annoncés à 14h30.

L'euro poursuit son ascension, à 1,134 USD. L'once d'or a retrouvé du brillant à 1733 USD. Le pétrole reste proche de ses niveaux récents, à 38,5 USD pour le WTI et à 40,70 USD pour le Brent. Le rendement de la dette américaine à 10 ans recule à 0,72%. Le Bitcoin flirte à nouveau avec les 10 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Azimut Holding : Berenberg démarre le suivi à conserver en visant 16,80 EUR.

Cofinimmo : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 141 à 145 EUR.

Engie : Credit Suisse reste neutre et réduit son objectif de cours de 16,90 à 13,50 EUR.

International Consolidated Airlines : BBVA passe de surperformance à performance de marché en visant 335,48 GBp.

Just Eat Takeaway : J.P. Morgan reprend le suivi à surpondérer.

Premier Foods : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 63 à 80 GBp.

Publicis : Credit Suisse reste neutre avec un objectif de cours réduit de 37 à 35,70 EUR.

Sanofi : Intron Health passe de conserver à acheter en visant 120 EUR.

Tele2 : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 136 SEK.

Telecom Italia : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 0,41 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

Sanofi présente aujourd'hui sa stratégie autour de Dupixent, un "blockbuster" développé avec Regeneron qui pourrait générer à son pic 10 Mds€ de chiffre d'affaires. Les informations obtenues plus tôt dans la semaine par le Financial Times tendent à être corroborées par d'autres rumeurs, qui laissent penser que la Commission européenne va lancer une enquête approfondie sur le rapprochement entre Peugeot et Fiat Chrysler. Iliad a placé 650 M€ d'obligations 2026 avec un coupon de 2,375%. Edenred a émis 600 M€ d'obligations 2029 avec un coupon de 1,375%. Bureau Veritas va superviser les mesures d'hygiène et de sécurité des agences d'Europcar. Soitec a révisé en baisse ses objectifs pour l'exercice 2021-2022, à cause du Covid-19. Europlasma va redémarrer son unité de désamiantage Inertam en juillet. Le spécialiste de la décontamination UV Germi fait un point d'étape sur son activité dans le contexte du coronavirus. Medincell a renégocié les conditions de la dernière tranche de 5 M€ du prêt de la BEI. OSE Immuno présente des données via des posters lors du congrès virtuel de l'AACR. AB Science va présenter des données précliniques sur sa molécule AB8939 dans la leucémie myéloïde aiguë lors du congrès de l'AEH. Les actions Streamwide passent en cotation continue le 15 juin. Testronic et Witbe signent un partenariat pour des tests automatisés et de supervision des services de streaming vidéo. Verallia, Amoeba, Adux, Cegereal, Methanor, Fermentalg, Solutions 30, Audiovalley communiquent sur leurs assemblées générales. Abeo, SII, Archos, Groupe Partouche, Generix, Moulinvest ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Eli Lilly pourrait disposer d'un traitement spécifique contre le COVID-19 autorisé dès septembre si tout se déroule comme prévu pour l'une des deux thérapies à base d'anticorps qu'il teste actuellement. Finalement, c'est Just Eat Takeaway qui va s'offrir GrubHub, lorgné initialement par Uber, pour 7,3 Mds$ en actions. Selon les informations de Reuters, Boeing prévoit de réaliser un premier vol d'essai avec son 737Max à la fin du mois de juin. Selon les informations obtenues par Bloomberg, Assicurazioni Generali est en train d'étudier l'avenir de sa filiale suisse. Lufthansa estime avoir environ 22 000 équivalents temps pleins surnuméraires au sein de ses effectifs. L'action Tesla signe un nouveau record après les commentaires du "gourou" Elon Musk sur sa volonté d'accélérer dans le camion électrique, portant les gains annuels du titre à 140%. Simon Property renonce au rachat de Taubman Centers, une opération à 3,6 Mds$, à cause de la crise. Volkswagen reporte le lancement de son modèle électrique ID.3 à septembre. Nestlé Health Science s'offre l'américain Vital Proteins, spécialisé dans les suppléments nutritifs, les boissons et les barres de collagène. Les résultats de Starbucks seront plus dégradés que prévu cette année, ce qui a pesé sur le titre hier. Tyson Foods collabore avec les autorités américaines dans le cadre d'une enquête pour un cartel sur les prix. Ocado veut lever plus d'1 Md£ par une combinaison d'actions et d'obligations. Amazon.com suspend l'accès de la police à sa technologie de reconnaissance faciale. En Californie, Walt Disney prévoit de rouvrir ses parcs mi-juillet, mais en capacité réduite. Nokia va chercher son directeur financier, Marco Wiren, chez Wärtsilä. Lonza va produire pour Anthos Therapeutics. Mithra Pharmaceuticals signe un accord de licence et d'approvisionnement pour la commercialisation de Tibelia au Liechtenstein et en Suisse.

Ça publie. Adobe, Lululemon, Atlantia, Halma, Johnson Matthey, Babcock, Oeneo…

Lectures :