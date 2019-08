Bourse de Paris : La Fed fait le job, sans excès de zèle

"Comme d'habitude, Powell nous a laissé tomber", a regretté le Président sur Twitter.

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Adthink : Genesta reste à l'achat mais réduit de 1,40 à 1,10 EUR son objectif de cours.

Air France KLM : HSBC passe de conserver à achat avec un objectif de cours relevé de 9 à 12 EUR.

Airbus : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 157 à 161 EUR. Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 140 à 150 EUR.

Aperam : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 31 à 30 EUR.

Edenred : Morgan Stanley reprend le suivi à pondération en ligne en visant 45 EUR.

Eutelsat : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 24,50 à 25,50 EUR. AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 27,30 à 26,50 EUR.

Fortum : HSBC passe de vendre à conserver en visant 21 EUR.

Galp : Barclays passe de pondération en ligne surpondérer en visant 17,50 EUR.

Intu : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 59 à 44 GBp. AlphaValue passe d'alléger à vendre avec un objectif de cours réduit de 74,60 à 13,50 GBp.

JDC Group : MainFirst démarre le suivi à surperformance en visant 9 EUR.

L'Oréal : CFRA passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 250 à 220 EUR.

Marel : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 5,20 EUR.

Nestlé : Liberum reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 95 à 107 CHF.

Neste : Goldman Sachs passe de neutre à achat en visant 37 EUR.

OMV : Barclays passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 52 EUR.

Swiss Re : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 93 à 95 CHF.

Terna : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 5,55 EUR.

Ultra Electronics : Goldman Sachs passe de neutre à vendre en visant 1714 GBp.

Uniper : HSBC passe de vendre à conserver en visant 24,10 EUR.

L’actualité des sociétés

"Si la Fed est cohérente mercredi soir, les marchés seront forcément déçus". Cette prophétie d'un économiste américain s'est vérifiée. La banque centrale américaine a fait le job : elle a réduit ses taux par la marge la plus étroite. Mais son Président a prévenu que cette décision ne constitue qu'un "ajustement de milieu de cycle" et qu'il ne voit pas, à ce stade, de raison de se lancer dans un processus baissier au long cours. La seule décision un tant soit peu originale du comité de politique monétaire a été de cesser avec deux mois d'avance le processus de réduction de son portefeuille d'actifs. Jerome Powell n'a pas donné les indications que le marché espérait sur un calendrier de poursuite de la baisse des taux. L'institution restera pragmatique face aux risques de ralentissement, mais semble confiante dans la robustesse de l'économie.La réaction des indices fut, sans surprise, négative à Wall Street. Les financiers apprécient les taux qui baissent, synonymes d'ouverture du robinet des liquidités. S&P500, Dow Jones et Nasdaq ont perdu un peu plus de 1% à la clôture, pendant que le dollar remontait assez logiquement. Donald Trump n'est pas content, lui qui veut que la Fed soit une sorte de dopant au service sa politique.Le reste de l'actualité reste dominé par les publications d'entreprises, très nombreuses aujourd'hui et dont vous retrouverez une liste condensée un peu plus bas. Au Royaume-Uni, Boris Johnson a fait doubler les crédits alloués à la préparation d'un Brexit sans accord, qui passent de 2,1 à 4,2 Mds£. Il ne reste que 92 jours avant la date butoir du 31 octobre.Le CAC40 perdait 0,3% à 5502 points peu après l'ouverture.Encore une séance riche en indicateurs, avec les PMI manufacturiers finaux de plusieurs pays, dont la France (9h50), l'Allemagne (9h55), la zone euro (10h00) et les Etats-Unis (15h45). La Banque d'Angleterre se prononcera sur sa politique monétaire à 13h00, avec une conférence de présentation programmée à 13h30. Aux Etats-Unis, l'étude Challenger sur l'emploi (13h30), les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30) et les dépenses de construction (16h00) viendront rythmer la séance. Les marchés suisses sont fermés pour un jour férié.L'euro a reculé à 1,1045 USD après la décision de la Fed, tandis que l'or a perdu du terrain à 1410 USD. Le pétrole remonte légèrement, à 64,40 USD pour le Brent et à 57,85 USD pour le WTI. Le rendement de l'obligation d'État américaine à 10 ans s'établit à 2,035%. Le Bitcoin, qui a rebondi hier, joue juste sous la barre des 10 000 USD ce matin.. Les chiffres d' Arkema Société Générale et Euronext reçoivent bon accueil et permettent aux titres de gagner plus de 2,5% dans les premiers échanges. Valneva Korian et ALD ont aussi pris une orientation haussière dans les premiers échanges, quoique plus modérée, comme Axa et Veolia qui évoluent non loin de l'équilibre, mais dans le vert. Altice Europe flambe après avoir relevé ses objectifs. C'est plus compliqué pour Atari , en vive baisse. DBV Technologies recule aussi, comme Accor ArcelorMittal et Aperam Le ministère de l'économie inflige une amende de 1,8 M€ à Electricité de France , qui paie ses fournisseurs en retard. L'Etat et la Caisse des dépôts vont commencer à transférer leurs participations dans CNP Assurances pour permettre à la Banque postale d'en prendre le contrôle début 2020. Ubisoft acquiert Green Panda Games. JCDecaux remporte le contrat de mobilier urbain de San Francisco. Groupe LDLC vend son siège social et se désendette. Marie Brizard cède le porto Pitters. Enième report des échéances de remboursement de la filiale allemande de Recylex , dans l'attente d'un accord de refinancement. Maurel et Prom boucle le rachat des 20% d'AJOCO dans deux blocs en Angola. Reworld boucle le rachat de Mondadori France. Ymagis obtient une prolongation de l'accord de standstill jusqu'au 30 septembre investit dans Groupe Rougnon. Voluntis reçoit une autorisation de mise sur le marché pour Oleena aux Etats-Unis. Valneva . Les résultats annuels de Siemens seront dans le bas de la fourchette des prévisions. Nomura flambe après ses résultats. Qualcomm rate le consensus, avertit, et baisse post-séance. MetLife et Prudential ont publié de solides résultats. Vale en pertes au second trimestre après les provisions pour la catastrophe du barrage brésilien. Fitbit s'effondre après-bourse suite à une révision en baisse de ses objectifs. Apple remonte à la seconde place des capitalisations américaines derrière Microsoft Amazon.com aurait démarré des négociations avec l'indien Reliance Industries pour prendre 26% de Reliance Retail, selon l'Economic Times. Le placement de titres Beyond Meat aurait lieu à 160 USD pièce, selon Bloomberg. Le patron de Ryanair a prévenu que des suppressions de postes auront lieu dans les semaines à venir, après avoir estimé que sa compagnie comptait 500 pilotes et 400 membres d'équipage de trop. Turkish Airlines lorgnerait les parts de HNA dans Virgin Australia. Un 4C919 chinois a réalisé son vol d'essai inaugural cette semaine.Ça publie aujourd'hui. Royal Dutch Shell Veolia et Arkema sont au programme. Aux Etats-Unis, place à Verizon , S&P Global Inc, General Motors Intercontinental Exchange ou Exelon