Bourse de Paris : La Fed fait rugir Wall Street de plaisir

+2,3% sur le S&P 500, +2,5% sur le Dow Jones, +3,17% sur le Nasdaq… Les indices américains sont rarement à pareille fête. Cette flambée, ils la doivent à Jerome Powell, le patron de la Réserve Fédérale, qui a suggéré que les taux américains étaient "juste en dessous" du niveau neutre recherché. Un vocabulaire qui tranche avec ses sorties précédentes et qui laisse penser qu'il n'y aura pas autant de tour de vis que prévu en 2019. Les économistes sont encore partagés entre ceux qui tablent sur quatre hausses d'un quart de point l'année prochaine, ceux qui en visant trois et ceux qui se contentent de deux. Indéniablement, les déclarations de Powell ont dégarni les rangs des premiers et renforcé les effectifs des autres. La Fed sera pragmatique face à l'évolution de l'économie, mais ce n'est pas vraiment une nouveauté.



A Londres, Mark Carney a d'autres soucis. Le gouverneur de la BoE a dépeint un scénario économique catastrophique en cas de Brexit sans accord : la pire récession traversée par le Royaume-Uni depuis la seconde guerre mondiale. Carney craint un plongeon de 8% pour l'économie dès la première année, avec un effondrement des prix du marché immobilier résidentiel (-30%) et commercial (-48%) et de la livre sterling (-25%), entraînant hausse du chômage, de l'inflation et des taux en hausse. Une vision apocalyptique sévèrement critiquée par les Brexiteers, qui accusent la Banque d'Angleterre de sortir de ses prérogatives.



L'euphorie des marchés américains n'a pas contaminé les places asiatiques ce matin, où l'on semble déjà tourné vers le G20 qui s'ouvrira demain. Les indicateurs avancés européens pointent toutefois vers le haut, après une séance majoritairement baissière hier.



Les temps forts économiques du jour



Le programme du jour est très chargé avec, en Europe, le PIB suisse (7h45), l'inflation allemande (8h00), le PIB français (8h45) et l'emploi allemand (9h55). Aux Etats-Unis, l'inflation (consensus +0,2%), les revenus & dépenses des ménages (consensus +0,4% pour chaque) et les inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 221 000) sont programmées à 14h30, puis les chiffres de l'immobilier ancien à 16h00 (consensus +0,8%). Côté banques centrales, l'intervention la plus importante a eu lieu hier soir, mais Mario Draghi est attendu à la tribune du Forum international sur la recherche économique à 9h00 ce matin.



L'euro gagne 0,2% à 1,1389 contre dollar. L'once d'or se reprend de 0,3% à 1 225 USD. Le baril de WTI est à +0,4% à 50,74 USD, pour un Brent à +1% à 59,15 USD. Le rendement du 10 ans américain baisse à 3,024%. Le Bitcoin perd un peu de terrain après son rebond de la veille (+10,6%) à 4 178 USD.



Les principaux changements de recommandations



Adecco : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif abaissé de 74 à 67 CHF.

BP Plc : JP Morgan reste à surpondérer mais réduit de 650 à 575 GBp son objectif.

ENI : JP Morgan reste à surpondérer mais réduit de 16 à 13,50 EUR son objectif.

Equinor : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif réduit de 230 à 190 NOK.

Iliad : Morgan Stanley passe de sousperformance à performance en ligne avec un objectif relevé de 100 à 110 EUR.

Randstad : Goldman Sachs reste acheteur mais réduit de 68 à 56 EUR son objectif.

Royal Dutch : JP Morgan reste à surpondérer mais réduit de 3 250 à 2 800 GBp son objectif.

Total : JP Morgan passe de souspondérer à neutre malgré un objectif ramené de 54 à 49 EUR.