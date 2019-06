Bourse de Paris : La Fed joue les pompiers de service

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Dans un contexte alourdi par le durcissement du bras de fer entre Pékin et Washington sur les termes de leur échange et l'offensive inattendue de la Maison Blanche contre le Mexique, la Réserve Fédérale fait clairement partie de ce que les anglo-saxons appellent un "game changer", ou un "bouleverseur", à la sauce québécoise. Jusqu'à présent, quelques banquiers centraux américains avaient évoqué du bout des lèvres l'éventualité d'une baisse de taux si la situation venait à se corser. Désormais, même leur patron, Jerome Powell, a officiellement pris position en ce sens. Le chef de la Fed a confirmé que l'institution suit de près la faiblesse de l'inflation et les développements commerciaux. Suffisant pour que le marché estime qu'un coup de pouce est en vue. La probabilité d'une baisse de taux est passée à 64,6% dès la réunion du 31 juillet, selon l'outil FedWatch du CME, contre 20,2% il y a une semaine.La perspective d'un soutien de la Fed a rasséréné les investisseurs hier. L'institution a, il est vrai, reconstitué sa force de frappe. On ne peut pas en dire autant de la Banque centrale européenne, dont les taux sont toujours au plancher alors que l'inflation est basse et la dynamique économique faible. Une BCE qui se prononcera demain sur sa politique monétaire, avec, probablement, l'annonce d'un nouveau programme de financement très bon marché pour les banques de la zone euro.En parallèle, Steve Mnuchin et Donald Trump ont prononcé de petites phrases optimistes sur l'accord commercial sino-américain, qui ont contribué au retournement de tendance hier. Toutefois, le fossé qui s'est creusé entre Pékin et Washington ne sera pas comblé en un jour et l'appui le plus sûr, à court terme, reste le pragmatisme de la Fed. Les indicateurs avancés européens sont haussiers ce matin . En Asie, tous les marchés ouverts évoluent en hausse.La publication des indicateurs PMI finaux des services pour le mois de mai s'étale de 9h15 en Espagne à 15h45 aux Etats-Unis. Les investisseurs vont aussi s'intéresser aux ventes de détail européennes (11h00) et aux statistiques sur l'emploi d'ADP aux Etats-Unis (14h15). Outre-Atlantique, sont également prévus l'indice ISM non manufacturier (16h00), les stocks pétroliers (16h30) et la dernière mouture du Livre Beige de la Fed (20h00). La Banque Mondiale a, hier soir, réduit ses projections de croissance mondiale à 2,6% cette année (-0,3 point par rapport à l'estimation de janvier) et 2,7% en 2020 (-0,1 point).L'euro reste ferme à 1,1262 USD, tandis que l'once d'or grappille quelques cents à 1362 USD. Le pétrole remonte légèrement, avec un Brent à 61,68 USD et un WTI à 53,09 USD. L'obligation d'État américaine à 10 ans affiche un rendement de 2,116%, en baisse. Après deux séances de net repli, le Bitcoin reprend près de 2% à 7819 USD.