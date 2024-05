Les responsables de la banque centrale américaine concluront leur dernière réunion de deux jours mercredi avec une nouvelle déclaration et des commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell qui pourraient donner une idée plus claire de la façon dont les récentes lectures décevantes de l'inflation ont changé les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt cette année.

Il est presque certain que la Fed maintiendra son taux d'intérêt de référence au jour le jour, les investisseurs plaçant une probabilité de près de 100 % sur ce résultat et aucun soutien pour tout changement du taux de politique offert par les fonctionnaires avant la réunion.

Cependant, une nouvelle déclaration de politique monétaire publiée à 14 heures EDT (1800 GMT) et la conférence de presse de M. Powell une demi-heure plus tard devraient donner un aperçu de l'ampleur - si tant est qu'il y en ait - de la perte de trois mois dans la lutte contre l'inflation qui a affecté la probabilité d'une baisse des coûts d'emprunt dans un avenir proche.

Les décideurs de la Fed ne mettront pas à jour leurs projections économiques trimestrielles lors de la réunion de cette semaine, de sorte que toute nouvelle orientation repose sur le communiqué et la conférence de presse de M. Powell.

La Fed a fait des progrès significatifs en ramenant l'inflation à son objectif de 2 % après qu'elle ait atteint son plus haut niveau en 40 ans en 2022.

Mais les progrès se sont arrêtés cette année et ont même menacé de s'inverser, ce qui a poussé les responsables de la banque centrale à minimiser la date à laquelle les baisses de taux pourraient commencer.

Au début de la dernière réunion de la Fed, mardi, deux séries de données ont encore affaibli les perspectives.

L'indice du coût de l'emploi (ICE), une mesure importante des conditions du marché du travail parce qu'il est mesuré tous les trimestres et qu'il tient compte des changements dans la composition des professions, a augmenté de 4,2 % d'une année sur l'autre au premier trimestre, ce qui correspond à la hausse du quatrième trimestre et est supérieur à ce qui est considéré comme compatible avec l'objectif de la Fed en matière d'inflation.

Deux mesures nationales des prix de l'immobilier ont également montré une force inattendue, ce qui a porté un coup aux espoirs de longue date de la Fed de voir l'inflation des logements s'atténuer et contribuer à réduire le taux d'inflation global.

"Les données récentes ne correspondent pas aux attentes de la Fed", a déclaré Tuan Nguyen, économiste américain chez RSM. L'indice des prix à la consommation, en particulier, a peut-être incité les responsables politiques à adopter une attitude plus ferme à l'égard des données récentes dont ils espèrent toujours qu'elles constitueront un obstacle à la baisse de l'inflation plutôt qu'un signe de ralentissement des progrès.

Les investisseurs dans les contrats liés au taux directeur de la Fed ont réagi aux données en repoussant davantage leurs attentes quant à la date à laquelle il pourrait baisser, selon les données de l'outil FedWatch du CME Group, avec une réduction initiale d'un quart de point de pourcentage lors de la réunion de la banque centrale des 17 et 18 septembre, les chances étant à peu près égales à partir de mardi.

La probabilité que le taux de référence ne soit pas réduit du tout par rapport à la fourchette actuelle de 5,25 %-5,50 % cette année était d'environ un sur quatre, alors qu'elle était proche de zéro au début du mois d'avril.

La Fed a relevé ses taux pour la dernière fois en juillet et, bien que les responsables aient déclaré qu'il était peu probable qu'ils procèdent à une nouvelle hausse, l'évaluation de Powell sur cette question lors de sa conférence de presse sera importante, même si elle ne fait que réaffirmer que l'on s'attend à ce que le taux directeur actuel reste en place plus longtemps que prévu.

"Les données récentes ne nous ont clairement pas donné plus de confiance et indiquent au contraire qu'il faudra probablement plus de temps que prévu pour atteindre cette confiance" et procéder à des réductions de taux, a déclaré M. Powell le 16 avril dans ce qui était ses derniers commentaires publics avant la réunion de cette semaine. "À l'heure actuelle, compte tenu de la vigueur du marché du travail et des progrès réalisés jusqu'à présent en matière d'inflation, il convient de laisser à la politique restrictive le temps d'agir. (Reportage de Howard Schneider ; Rédaction de Paul Simao)