La Fed maintient son avance sur les autres banques centrales, souligne Unigestion

Les attentes du marché à l'approche de la réunion de la Fed de ce soir étaient largement en faveur d'une politique et d'une orientation inchangées, reflétant un ton pessimiste et conditionné aux résultats, observent les équipes d’Unigestion. Les marchés des taux courts ont fixé le taux des fonds fédéraux à 0,0-0,25 % jusqu'à la fin de 2022, indiquant que le graphique révisé de la Fed - le premier depuis décembre 2019 - n'annoncerait aucune hausse de taux dans un avenir prévisible.Pour Unigestion, cette réunion de la Fed est une preuve supplémentaire que les banques centrales continueront à faire "tout ce qu'il faut", en soutenant largement les primes de risque.La Fed est clairement en avance sur les autres banques centrales avec un bilan qui dépasse désormais 7 milliards de dollars et qui devrait continuer à croître pour atteindre 50 % du PIB américain, souligne la société de gestion.