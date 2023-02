La Fed ne doit pas trop compter sur la réaction du marché pour guider sa politique, selon Goolsbee

"C'est particulièrement vrai lorsque les choses sont aussi étranges et en l'air qu'elles l'ont été pendant la majeure partie de la période pandémique", a déclaré M. Goolsbee dans le texte de ses premières remarques publiques depuis qu'il a succédé à Charles Evans à la tête de la banque régionale de la Fed le 1er décembre.

"C'est un danger et une erreur pour les responsables politiques de se fier trop fortement aux réactions du marché", comme les fluctuations des marchés boursiers et obligataires qui "nous disent dans quel sens les marchés veulent que la Fed agisse", a-t-il déclaré.

Les marchés financiers s'attendent de plus en plus à ce que la banque centrale américaine augmente son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans les mois à venir pour atteindre une fourchette de 5,25 % à 5,50 %, par rapport à la fourchette actuelle de 4,50 % à 4,75 %, car elle cherche à freiner une inflation obstinément élevée. C'est légèrement plus élevé que le niveau auquel les décideurs de la Fed ont signalé en décembre qu'ils devraient porter le taux directeur.

Les décideurs de la Fed fourniront des projections actualisées sur la trajectoire des taux et l'économie à l'issue de leur réunion des 21 et 22 mars.

M. Goolsbee s'est adressé au Ivy Tech Community College de Goshen, dans l'Indiana. Plus tôt dans la journée de mardi, il avait visité les opérations du fabricant de véhicules récréatifs Jayco, basé dans l'Indiana.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré plus tôt ce mois-ci que l'une des ressources les plus importantes de la banque centrale américaine est le "tas" d'informations sur les économies et les communautés locales glanées par les banques fédérales régionales comme celle que dirige maintenant M. Goolsbee.