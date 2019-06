Bourse de Paris : La Fed ne sortira pas (forcément) son bazooka

C'est de notoriété publique, Jerome Powell, le président de la Fed, n'est pas ménagé par Donald Trump, qui le trouve trop peu réceptif à sa doctrine économique. Il a profité hier d'un discours pour répliquer au locataire de la Maison Blanche en lui rappelant que "la Fed est à l'abri des pressions politiques à court terme" et que le Congrès a choisi de mettre l'institution à l'abri "parce qu'il a vu les dommages que peut produire une politique monétaire qui cède aux intérêts politiciens". Ceci dit, Powell a aussi confirmé que les banquiers centraux américains sont en "plein débat" sur la nécessiter de réduire les taux (ce que Donald Trump veut absolument voir se passer), surtout si les incertitudes actuelles sont de nature à peser sur l'économie américaine. Toutefois, pas question de "surréagir" avant d'en savoir plus, a-t-il ajouté.



Cette position a douché les espoirs des partisans d'un coup de bazooka de la Réserve Fédérale dès sa prochaine réunion fin juillet, en d'autres termes un assouplissement monétaire double, c’est-à-dire de 50 points de base en une fois (généralement, les mouvements se font par quarts de point). D'autant plus que le patron de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a estimé qu'une baisse de 50 points serait excessive. Un avis qui compte puisque Bullard est perçu comme un chaud partisan de l'assouplissement : il est le seul membre de la Fed à avoir voté pour une baisse de taux lors de la réunion qui s'est déroulée la semaine dernière.



Concrètement, la Fed pourrait baisser ses taux d'un quart de point le mois prochain, c'est toujours le scénario dominant, mais n'a pas donné de garanties additionnelles sur le fait que ce sera nécessairement le cas. Powell a d'ailleurs rappelé à ceux qui voient un graal dans une baisse de taux que l'économie américaine affiche toujours une tendance "favorable", en se permettant même de cabotiner sur le taux de chômage à 3,6%, au plus bas "depuis qu'il a eu son permis de conduire" (c'était en 1969).



Voilà qui risque d'ulcérer encore davantage Donald Trump, en amont de sa rencontre avec Xi Jinping en fin de semaine en marge du G20. Une entrevue confirmée pour samedi par de hauts responsables politiques américains. Le scénario qui tient actuellement la corde est que les deux dirigeants parviendront à s'entendre sur un nouveau round de négociations qui pourrait pousser les Etats-Unis à geler la menace de surtaxer les importations chinoises qui ne sont pas encore pénalisées. Il se dit aussi ce matin que le Président américain va mettre le dollar au cœur des discussions du G20, en insistant sur la faiblesse artificielle du billet vert face aux principales devises. Parce que la Fed est indocile ?



Ce matin, l'Asie évolue en ordre dispersé. Les "futures" américains sont proches de l'équilibre et les indicateurs avancés européens plutôt baissiers.



Les temps forts économiques du jour



Les investisseurs lorgneront aujourd'hui essentiellement aux Etats-Unis les commandes de biens durables aux entreprises, la balance commerciale et les stocks des grossistes, le tout à 14h30. Les stocks pétroliers hebdomadaires seront publiés à 16h30.



L'euro a perdu un peu de terrain à 1,1358 USD. L'once d'or cède près d'1% ce matin à 1406 USD. En revanche, le pétrole reprend son ascension, à 58,94 USD pour le brut léger américain WTI et à 65,86 USD pour le Brent de mer du Nord. Le rendement du 10 ans américain progresse à 2,006%. Il monte, il monte le Bitcoin, 12 231 USD ce matin, sur un gain de plus de 4%.



Les principaux changements de recommandations



Aena : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 166 EUR.

Airbus : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 132 à 143 EUR.

Albioma : Oddo BHF reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 26 à 29 EUR.

Allianz : DZ Bank reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 222 à 240 EUR.

Buzzi Unicem : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 20 EUR.

CRH : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 31 à 32 EUR.

Ferrovial : J.P. Morgan démarre le suivi à surpondérer en visant 26 EUR.

Lonza : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 350 à 375 CHF.

Nexans : Société Générale démarre le suivi à l'achat en visant 33 EUR.

Norma : Oddo BHF reprend le suivi à alléger en visant 30 EUR.

Salvatore Ferragamo : Jefferies espace de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 18 à 21 EUR.

Securitas : J.P. Morgan démarre le suivi à souspondérer en visant 145 SEK.

TomTom : AlphaValue reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 8,63 à 9,93 EUR.