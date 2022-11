La Fed ne va pas écraser l'économie avec des hausses de taux d'intérêt : Powell

"Nous pourrions nous débarrasser de l'inflation, mais à un coût humain très élevé", a déclaré Powell à la Brookings Institution de Washington, en réponse à une question d'un économiste de JP Morgan qui lui demandait s'il adopterait une approche "choc et effroi" pour les hausses de taux. "Je pense que nous sommes dans une position où la bonne chose à faire est d'agir très rapidement comme nous l'avons fait, et maintenant de ralentir et d'arriver à cet endroit où nous pensons que nous devons être, et soit dit en passant, il y a une forte incertitude autour de cela."