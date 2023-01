La Fed peut vraisemblablement ralentir le ruissellement alors que les réserves bancaires avoisinent 10 à 11 % du PIB

"Nous commencerons à ralentir lorsque nous nous approcherons d'un niveau de réserves de 10 à 11 % du PIB", a déclaré M. Waller lors d'un événement du Council of Foreign Relations à New York. "Et ensuite, nous tâtonnerons un peu pour voir où nous devrions nous arrêter".

En janvier 2019, a noté Waller, les réserves de la Fed s'élevaient à environ 8 à 9 % du PIB, et "tout fonctionnait bien", même s'il a admis qu'il existe des arguments selon lesquels le niveau pourrait être un peu plus élevé.

La Fed détient actuellement un portefeuille de titres du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires à l'actif de son bilan de 8 500 milliards de dollars, contre le passif représenté par les réserves que les banques déposent auprès de la banque centrale américaine, et contre les accords de rachat au jour le jour qui y sont également déposés.

Ces réserves et accords de rachat totalisent actuellement un peu plus de 5 600 milliards de dollars, soit environ 22 % du produit intérieur brut au troisième trimestre de l'année dernière.

La Fed réduit ses avoirs en Treasuries jusqu'à 60 milliards de dollars par mois, et ses avoirs en MBS jusqu'à 35 milliards de dollars par mois. Ce processus devra s'arrêter une fois que la Fed aura déterminé le montant des réserves que les banques doivent détenir.