La Fed plombe (un peu) l'ambiance

Les comptes rendus des réunions de la banque centrale américaine contiennent rarement des scoops, mais ils permettent aux investisseurs de mieux comprendre la teneur des débats entre ses membres : le diable se cache souvent dans les détails. Ils sont aussi l'occasion de confirmer ou d'invalider les hypothèses des intervenants de marché. De son côté, la Fed peut faire passer des messages. Il s'est passé un peu tout ça hier soir lorsque les minutes de la réunion de la fin juillet ont été publiées. La banque centrale discute bien d'une nouvelle stratégie. Elle a constaté que les perspectives économiques restent incertaines à cause du virus. Et elle a souligné l'importance de la réponse des autorités, un appel du pied aux parlementaires pour qu'ils s'entendent sur la nouvelle phase du plan de soutien, toujours dans l'impasse au Capitole.

Passons du coq à l'âne, en l'occurrence Wirecard, parce que les changements dans les grands indices ne sont pas si fréquents. La star déchue de la nouvelle économie allemande, dont le titre cote 1,345 EUR avant l'ouverture (soit 148 fois moins que son record proche de 200 EUR), va quitter le DAX le 24 août. C'est Delivery Hero qui va prendre sa place. Une Berlinoise pour une Bavaroise. Il ne reste plus qu'à espérer que le service de livraison de repas à domicile a de meilleurs auditeurs que la fintech.

Les minutes de la Fed ont fourni un prétexte à quelques prises de bénéfices sur les valeurs américaines, après les sommets atteints la veille. Elles semblent aussi avoir alourdi l'ambiance, au regard des indicateurs avancés européens et des "futures" de Wall Street ce matin. Les inscriptions hebdomadaires au chômage américain (14h30) auront probablement de l'influence sur le moral des troupes, encore clairsemées cette semaine avant un embryon de reprise à compter du lundi 24 août.

Les temps forts économiques du jour

Les deux principaux indicateurs attendus ce jour sont les inscriptions hebdomadaires au chômage américain à 14h30 et l'indice des indicateurs avancés du Conference Board à 16h00.

L'euro s'échange 1,185 USD. L'once d'or rebondit à 1949 USD après avoir consolidé hier. Le pétrole reste assoupi à 45 USD le Brent et à 42,70 USD le WTI. Le rendement du T-Bond s'établit à 0,66% sur 10 ans. Le Bitcoin est quasiment stable à 11 717 USD.

Les principaux changements de recommandations

ABB Ltd : Berenberg démarre le suivi à la vente en visant 20 CHF.

ArgenX : Evercore ISI passe de surperformance à performance en ligne en visant 230 USD sur l'ADR.

Dürr : DZ Bank reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 25 à 34 EUR.

Games Workshop : Panmure Gordon démarre le suivi à l'achat en visant 12 000 GBp.

Lanxess : Baader Helvea passe d'acheter à accumuler en visant 55 EUR.

Legrand : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 80 EUR.

Naturgy : Goldman Sachs passe de vendre à neutre en visant 17 EUR.

Newron Pharma : Baader Helvea démarre le suivi à accumuler en visant 2,20 CHF.

Norma Group : Baader Helvea reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 28 à 35 CHF et entre le dossier dans sa liste de valeurs préférées.

Orior : Baader Helvea reste à alléger avec un objectif de cours ajusté de 77 à 76 CHF.

Rexel : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 15 EUR.

Royal Unibrew : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 630 à 740 DKK.

Safran : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 75 à 100 EUR.

Schneider : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 120 EUR.

Siemens : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 140 EUR.

SSE : HSBC passe de conserver à acheter en visant 1470 GBp.

Wacker Chemie : Baader Helvea passe d'acheter à accumuler en visant 92 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

Selon les informations obtenues par Le Figaro, Accor a étudié dernièrement un projet de fusion avec Intercontinental Hotels, mais sans aller jusqu'à entamer des pourparlers. L'antitrust australien ne s'opposera pas au rachat par Alstom de la division ferroviaire de Bombardier. CBo Territoria a vu ses revenus se contracter de 22% au 1er semestre, mais signale une "bonne reprise de l'activité depuis le déconfinement".

Dans le monde

Les résultats de Nvidia dépassent les attentes, mais la réaction du marché est assez tiède. Facebook supprime des centaines de groupes liés au mouvement complotiste QAnon. Goodyear chahuté en bourse après une attaque de Donald Trump, qui appelle à boycotter la marque parce qu'elle a interdit les slogans politiques au sein de l'entreprise. Deutsche Lufthansa a signé un accord avec ses pilotes sur un ensemble de mesures de réduction des coûts qui doivent permettre d'éviter des suppressions de postes pendant six mois. Delivery Hero va tenter de redorer le blason des sociétés de croissance allemandes dans le DAX, en remplacement de Wirecard. Apple a brièvement franchi hier, durant la séance, le cap symbolique des 2000 Mds$ de capitalisation. Comme les rumeurs le laissaient penser, Airbnb a déposé mercredi un dossier préliminaire pour une entrée en bourse auprès de la SEC aux Etats-Unis. C'est la compagnie Enter Air qui franchit la première le Rubicon en 2020 : elle a commandé 2 B737MAX, les premières commandes annuelles du monocouloir pour Boeing. Also Holding s'offre Dicom pour un prix qui n'a pas été communiqué. Selon les informations de Nikkei, Hitachi pourrait céder sa part dans Hitachi Metals. Qantas accuse près de 2 MdsAUD de pertes au terme de son exercice 2019/2020 et s'attend à une lourde perte pour le nouveau millésime. Valaris, un leader mondial des forages offshore, se place sous la protection de la loi des faillites aux États-Unis. The Bank of Nova Scotia va payer 127 M$ pour éteindre une enquête pour manipulation de cours.

Ça publie. Alibaba, AIA Group, The Estee Lauder, Adyen, CRH, Investment AB, ASX Limited, Banque Cantonale Vaudoise, Rockwool, Qantas Airways, TAG Immobilien…

