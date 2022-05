La Fed porte 330 milliards de dollars de pertes non réalisées sur ses actifs selon l'état financier du 1er trimestre

Les avoirs de la banque centrale, soit près de 9 000 milliards de dollars d'actifs, ont tout de même permis à la Fed de remettre 32,2 milliards de dollars au Trésor américain au premier trimestre 2022, selon les documents.

Mais les pertes sur les investissements de la Fed, un portefeuille de 8 500 milliards de dollars qui a grimpé en flèche grâce aux achats d'actifs destinés à maintenir la stabilité des marchés financiers pendant la pandémie, posent un problème politique potentiellement difficile pour la banque centrale.

Bill Nelson, économiste en chef au Bank Policy Institute, a déclaré qu'en tenant compte de l'appréciation de ses actifs que la Fed a connue jusqu'à la fin de l'année dernière, les pertes non réalisées s'élevaient à 458 milliards de dollars, un montant encore plus important.

Critiquée pour avoir continué à acheter des actifs alors même que l'économie était en bonne voie de guérison après la pandémie, elle tente maintenant de faire marche arrière et de réduire ses avoirs, en particulier les titres adossés à des hypothèques.

Si elle choisit d'accélérer le processus en vendant certains de ces actifs, les pertes "papier" non réalisées devront être comptabilisées comme une charge tangible.

Selon l'état financier de la Fed pour le premier trimestre, les 2,77 trillions de dollars d'achats de titres adossés à des créances hypothécaires par la Fed ont diminué de 164 milliards de dollars sur la base de la juste valeur marchande, et au 31 mars, ils valaient 2,606 trillions de dollars.

Les taux hypothécaires sont encore plus élevés maintenant, et comme pour tout titre porteur d'intérêts, ces pertes se sont aggravées au fur et à mesure que les taux d'intérêt du marché ont augmenté.

Un rapport de la Fed de New York publié en début de semaine a signalé des pertes potentiellement importantes pour le portefeuille de la Fed, étant donné que les taux d'intérêt devraient continuer à augmenter.

Le rapport a également mis en évidence un autre problème : Lorsque la Fed augmentera son taux d'intérêt à court terme, elle le fera en proposant des paiements plus importants aux banques pour les réserves qu'elles déposent à la Fed, ce qui augmentera les dépenses de la banque centrale. Dans le même temps, à mesure que son bilan se rétrécit, ses revenus d'intérêts diminueront, poussant potentiellement la Fed vers des pertes d'exploitation.

Dans le rapport, les responsables de la Fed de New York ont déclaré que la Fed serait en mesure de financer ses opérations et de mener sa politique monétaire sans se soucier des autres.

Mais cela pourrait signifier de fortes baisses dans une mesure clé surveillée de près par les élus : les bénéfices que la banque centrale remet au Trésor américain.

Ceux-ci ont grimpé pendant l'ère de "l'assouplissement quantitatif" et ont atteint un record de 107 milliards de dollars l'année dernière, mais pourraient tomber à zéro avec le changement de politique monétaire de la Fed.