La Fed pourrait interrompre le resserrement de sa politique en septembre, selon BofA

Tous les décideurs de la Fed ont convenu de relever les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage lors de la réunion des 3 et 4 mai afin de contrer l'inflation galopante et la plupart des participants ont déclaré que d'autres hausses de cette ampleur en juin et juillet pourraient être appropriées.

Mais le procès-verbal montre également que la Fed est aux prises avec la meilleure façon de réduire l'inflation sans provoquer de récession ou de hausse substantielle du taux de chômage - une tâche qui, selon plusieurs participants, s'avérera difficile.

La banque centrale interromprait probablement son resserrement en septembre, laissant son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 1,75 % à 2 % si les conditions financières se détérioraient, ont indiqué les stratèges de BofA dans une obligation.

"Nous avons récemment assisté à un changement ténu mais remarquable dans les communications de la Fed, où certains responsables de la Fed suggèrent l'option d'un ralentissement ou d'une pause plus tard dans l'année, lorsqu'ils atteindront 2 %, étant donné le contexte macroéconomique difficile, le resserrement des conditions financières et le ralentissement potentiel de l'inflation", ont-ils déclaré.

L'inflation, selon la mesure préférée de la Fed, est actuellement plus de trois fois supérieure à l'objectif de 2 % de la banque centrale.

Jeudi, les négociants de contrats à terme sur les fonds fédéraux tablaient sur une hausse de 50 points de base des taux lors de chacune des réunions de juin et de juillet de la banque centrale et sur une autre hausse de 25 points de base en septembre.

Tout en notant qu'il ne s'agit pas de son scénario de base, BofA a déclaré que la banque centrale pourrait considérer un taux des fonds fédéraux à 1,75 %-2 % comme proposant "une normalisation de la politique qui offre alors une opportunité de faire une pause et d'évaluer l'impact sur les emplois et l'inflation".

Une pause dans le resserrement pourrait entraîner une baisse des taux sur l'ensemble de la courbe de rendement du Trésor américain, selon les stratèges.

Le rendement de référence des obligations d'État américaines à 10 ans a atteint jeudi son plus bas niveau depuis avril. Il est tombé de 3,2 % le 9 mai, car le marché obligataire voit l'économie ralentir et s'attend à ce que l'inflation perde son élan.

D'autres analystes, cependant, ne considèrent pas que la Fed soit passée à une position plus dovish.

Les stratèges de TD Securities ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que la banque centrale augmente les taux au-dessus du taux neutre, le niveau qui ne stimule ni ne freine la croissance économique, mais à un rythme plus graduel après les réunions politiques de juin et juillet. Les décideurs de la Fed estiment que le taux neutre se situe approximativement entre 2 % et 3 %.

"Les opinions exprimées dans le procès-verbal sont à peu près tout ce qu'elles pouvaient dire au début d'un cycle de resserrement agressif où personne ne sait vraiment jusqu'où les taux doivent aller", a déclaré la banque d'investissement Brown Brothers Harriman dans une obligation.

"La Fed est confrontée à une situation très compliquée et tente donc de renforcer son image de faucon tout en essayant de ne pas s'engager à l'avance sur une quelconque trajectoire de taux", a-t-elle ajouté.