La Fed pourrait "réduire" ses hausses de 75 points de base si l'inflation ralentit, selon M. Bostic.

"Je ne pense pas que nous ayons fini de resserrer la politique monétaire. L'inflation reste trop élevée", a écrit M. Bostic dans l'essai publié sur le site Web de la banque régionale. "Cela dit, les données à venir - si elles montrent clairement que l'inflation a commencé à ralentir - pourraient nous donner une raison de revenir en arrière .... Nous devrons voir comment ces données arrivent."

Un ralentissement de l'inflation en juillet "a représenté un sursis", a déclaré M. Bostic, tout en notant que les pressions sur les prix restaient "obstinément répandues."

La Fed recevra le rapport d'inflation d'août avant sa réunion politique des 20 et 21 septembre, au cours de laquelle les responsables devraient approuver une augmentation des taux de 50 ou 75 points de base.

Outre la baisse du rythme de l'inflation en juillet, d'autres données montrent que les segments clés de l'économie restent tendus - notamment les données publiées mardi montrant que les offres d'emploi sont restées élevées jusqu'en juillet, une indication possible de pressions salariales continues.

M. Bostic a qualifié le tableau d'ensemble de "flou" et a déclaré que, tout en se concentrant sur la trajectoire de l'inflation, il était également sensible au fait qu'une hausse trop agressive des taux d'intérêt comportait également des risques.

"Un mouvement trop agressif ou trop timide a des inconvénients", a écrit M. Bostic, avec une inflation plus élevée et bien ancrée si la Fed ne la comprime pas de l'économie, et une croissance perdue et un chômage plus élevé comme résultat d'un "resserrement sévère de la politique".