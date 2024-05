Washington (awp/afp) - Les responsables de la Fed se sont, lors de leur dernière réunion, inquiétés du rebond et de la trajectoire de l'inflation, soulignant que les taux seraient revus à la baisse plus tard que prévu, certains membres étant même prêts à les relever si nécessaire.

Ils ont ainsi "estimé qu'il leur faudrait plus de temps que prévu pour être plus sûrs que l'inflation évolue durablement vers (l'objectif de) 2%", selon les minutes de la réunion de la banque centrale américaine (Fed) des 30 avril et 1er mai.

L'inflation avait rebondi début 2024, après un fort ralentissement au cours des mois précédents, poussant la Fed à être prudente et à repousser le moment d'abaisser des taux.

Elle les avait maintenus inchangés, au plus haut depuis plus de vingt ans, entre 5,25% et 5,50%.

Les membres du comité de politique monétaire (FOMC), organe de décision de la Fed, avaient "fait part de leur incertitude quant à la persistance de l'inflation et ont convenu que les données récentes n'avaient pas renforcé leur confiance dans le fait que l'inflation évoluait durablement vers 2%", relèvent les minutes.

Ils avaient néanmoins "estimé que la politique monétaire restait bien positionnée pour répondre à l'évolution des conditions économiques et aux risques pesant sur les perspectives".

"Plusieurs participants" se sont cependant dits prêts à relever de nouveau les taux "si les risques d'inflation se matérialisaient de manière à ce qu'une telle mesure devienne appropriée".

Les acteurs du marché tablent majoritairement sur septembre pour une première baisse, selon l'évaluation de CME Group.

Les chiffres des prix à la consommation en avril ont cependant apporté une lueur d'espoir, l'inflation ayant repris sa trajectoire à la baisse, à 3,4% sur un an contre 3,5% en mars, selon l'indice CPI.

La Fed privilégie une autre mesure, l'indice PCE, qui avait aussi accéléré en mars, à 2,7% sur un an. Les données d'avril seront publiées le 31 mai.

Plusieurs responsables de la Fed ont martelé ces derniers jours que ce rebond de l'inflation les incitent à la prudence, et que les taux risquent de rester élevés plus longtemps que prévu.

Un gouverneur, Christopher Waller, a cependant estimé mardi que "désormais, la probabilité est très faible d'avoir une hausse des taux" de nouveau.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 11 et 12 juin. Les responsables mettront également à jour leurs prévisions économiques et diront quelle évolution des taux ils anticipent pour 2024.

