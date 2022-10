La Fed prête à relever ses taux jusqu'à ce que l'inflation baisse

Washington (awp/afp) - La Banque centrale américaine (Fed) est déterminée à continuer à relever ses taux et maintenir une politique monétaire restrictive jusqu'à ce que l'inflation connaisse un ralentissement durable, ont affirmé jeudi deux gouverneurs de la puissante institution.

"Le rétablissement de la stabilité des prix nécessitera probablement des hausses de taux continues, puis le maintien d'une politique restrictive pendant un certain temps jusqu'à ce que nous soyons convaincus que l'inflation est fermement sur la voie de notre objectif de 2%", a déclaré Lisa Cook, qui prononçait son premier discours depuis sa prise de fonctions en mai.

"L'inflation est trop élevée, il faut qu'elle diminue, et nous continuerons jusqu'à ce que le travail soit fait", a-t-elle ajouté, lors de cette prise de parole au Peterson Institute of International Economics (PIIE), à Washington.

L'inflation a ralenti à 6,2% en août sur un an, selon l'indice PCE, privilégié par la Fed. Sur un mois, cependant, les prix sont repartis à la hausse, de 0,3%, sur un mois, après avoir reculé de 0,1% en juillet.

La Fed cible 2% d'inflation en rythme annuel. Pour atteindre cet objectif, elle relève progressivement son principal taux directeur depuis le mois de mars afin de ralentir l'économie.

Mais "il reste encore beaucoup à faire pour réduire l'inflation de manière significative et durable. Je prévois de nouvelles hausses de taux au début de l'année prochaine", anticipe également un autre gouverneur, Christopher Waller, qui s'attend par ailleurs à des discussions sérieuses "sur le rythme du resserrement lors de notre prochaine réunion", les 1er et 2 novembre.

"La politique monétaire peut et doit être utilisée de façon agressive pour faire baisser l'inflation", a-t-il affirmé, lors d'un discours à l'Université du Kentucky.

"Bases d'un marché du travail solide"

Le taux directeur de la Fed, qui était compris dans la fourchette de 0,00 à 0,25% jusqu'en mars, s'inscrit désormais entre 3,00 et 3,25%. Face à la persistance de la forte inflation, la Réserve fédérale a eu recours à des relèvements beaucoup plus rapides qu'habituellement, d'un demi-point de pourcentage et même de trois quarts de point, au lieu de l'habituel quart de point.

Jusqu'à ce que les progrès sur le front de l'inflation "soient à la fois significatifs et persistants, je soutiendrai la poursuite des augmentations de taux", a ajouté Christopher Waller.

"J'ai lu récemment des spéculations selon lesquelles les problèmes de stabilité financière pourraient éventuellement conduire le FOMC (comité de politique monétaire de la Fed, ndlr) à ralentir les hausses de taux ou à les arrêter plus tôt que prévu. Permettez-moi de préciser que ce n'est pas quelque chose que j'envisage ni qui me semble être un développement probable", a-t-il prévenu.

"La politique doit rester centrée sur le rétablissement de la stabilité des prix, qui jettera également les bases d'un marché du travail solide et durable", a encore averti Lisa Cook.

Le taux de chômage de septembre sera publié vendredi. Il est attendu stable, à 3,7%.

Lisa Cook est la première femme noire à occuper un poste de gouverneure à la Réserve fédérale américaine.

Ancienne conseillère économique du président Barack Obama à la Maison Blanche, elle a pris ses fonctions le 23 mai.

afp/al