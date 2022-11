La Fed propose de divulguer quelles institutions de dépôt ont des comptes maîtres

La proposition exigerait que les banques régionales de la Fed divulguent périodiquement quelles entreprises ont accès aux comptes et aux services de paiement, ce qui, selon la Fed, se traduirait par une plus grande transparence.

En août, la Fed a finalisé des lignes directrices sur la manière dont elle examinera les demandes des banques, des fintechs et d'autres entreprises pour accéder aux comptes principaux et aux systèmes de paiement de la banque centrale, car un certain nombre de nouvelles institutions financières non traditionnelles ont émergé et ont commencé à demander l'accès à ces comptes.