La Fed ralentira à une hausse de 50 points de base en septembre ; les craintes de récession augmentent

L'inflation, qui se situe toujours aux alentours de son plus haut niveau depuis quatre décennies, a ralenti le mois dernier, ce qui a poussé les contrats à terme sur les fonds fédéraux à modifier de justesse leurs prévisions d'une hausse de 50 points de base en septembre, après les hausses de 75 points de base en juin et juillet.

La plupart des économistes interrogés par Reuters du 16 au 19 août prévoient une hausse d'un demi-point de pourcentage le mois prochain, comme lors du dernier sondage, ce qui porterait le taux directeur à 2,75 %-3,00 %.

Dix-huit des 94 personnes interrogées s'attendaient à ce que la Fed opte pour une hausse de 75 points de base.

Le mois dernier, le président de la Fed, Jerome Powell, qui doit s'exprimer à Jackson Hole la semaine prochaine, a déclaré qu'"il deviendra probablement approprié de ralentir le rythme des augmentations."

Un cumul de 225 points de base de hausses depuis mars et d'autres à venir ont rapproché une récession et l'enquête a montré une probabilité médiane de 45% d'une récession au cours de l'année à venir, en hausse par rapport aux 40% de juillet, et une probabilité de 50% d'une récession dans les deux ans.

"Une récession est un mal nécessaire et le seul moyen d'arriver là où nous voulons être - où les gens ne perdent pas tout leur argent à cause de la hausse des prix", a déclaré Philip Marey, stratège américain senior chez Rabobank.

"Il n'est pas nécessaire qu'elle soit lourde car, en général, les grandes récessions surviennent en même temps que les crises financières et, en ce moment, les bilans des ménages sont solides."

(Graphiques : Sondage Reuters - Probabilités de récession aux États-Unis : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/polling/egpbkdwndvq/Reuters%20Poll-%20U.S.%20recession%20probabilities.PNG)

Trente-sept des 48 économistes ont déclaré que si les États-Unis entraient en récession au cours des deux prochaines années, celle-ci serait courte et peu profonde. Dix ont dit qu'elle serait longue et peu profonde et un seul a dit qu'elle serait longue et profonde.

L'inflation des prix à la consommation devrait rester au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed jusqu'en 2024 au moins - avec une moyenne de 8,0 % et de 3,7 % cette année et l'année prochaine - ce qui pourrait pousser la banque centrale à relever son taux directeur en territoire restrictif.

Près de 90 % des participants voient le taux directeur à 3,25 %-3,50 % ou plus d'ici la fin de l'année, ce qui reste largement inchangé par rapport au dernier sondage.

Les attentes d'un ralentissement du rythme des hausses de taux ont stimulé les marchés boursiers et obligataires au cours de la semaine dernière et ont quelque peu assoupli les conditions financières, ajoutant davantage de pression sur la Fed.

Alors que les médianes des sondages indiquaient un taux terminal des fonds fédéraux - un niveau auquel ils atteindraient un pic dans le cycle de resserrement actuel - de 3,50 %-3,75 %, attendu au premier trimestre 2023, près de 80 % des économistes ayant répondu à une question supplémentaire, soit 29 sur 37, ont déclaré que les risques étaient orientés vers un taux plus élevé que prévu.

"L'inflation tenace continue de représenter la plus grande menace pour l'économie. L'inflation pourrait ne pas baisser comme prévu. Dans ce cas, les taux directeurs devraient être beaucoup plus restrictifs, quelque part dans la fourchette de 4 à 5 %", a déclaré Sal Guatieri, économiste principal à BMO Marchés des capitaux.

"Si c'est le cas, il n'y aura pas beaucoup de débats sur la question de savoir si l'économie peut éviter un profond ralentissement."

La plus grande économie du monde s'est contractée au cours des deux premiers trimestres de l'année, ce qui correspond en gros à la définition d'une récession technique.

Toutefois, le National Bureau of Economic Research - l'arbitre officiel de la récession aux États-Unis - examine également d'autres facteurs pour déclarer officiellement une récession, notamment l'emploi et le revenu réel.

Les emplois non agricoles sont restés solides et le taux de chômage est tombé à 3,5 % le mois dernier, son niveau le plus bas avant la pandémie, de sorte que l'économie devait croître en moyenne de 1,7 % cette année et de 1,0 % l'année prochaine.

Le taux de chômage devrait atteindre une moyenne de 3,6 %, 3,9 % et 4,0 % en 2022, 2023 et 2024, respectivement, ce qui reste très faible par rapport aux récessions précédentes.

(Pour d'autres articles du sondage économique mondial de Reuters :)