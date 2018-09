LA FED RELÈVE LES TAUX, SA POLITIQUE N'EST PLUS

Le Federal Open Market Committee (FOMC), le comité de politique monétaire de la banque centrale, a relevé l'objectif de taux des fonds fédéraux ("fed funds") à 2%-2,25%, contre 1,75%-2% jusqu'à présent.

Il s'agit de la troisième hausse de taux décidée par la Fed depuis le début de l'année et de la septième sur les huit derniers trimestres.

La banque centrale en prévoit une autre d'ici la fin de l'année, trois de plus l'an prochain et une en 2020.

Un tel scénario porterait le principal taux d'intérêt américain à 3,375% fin 2020, soit près d'un demi-point au-dessus du niveau considéré comme "neutre", c'est à dire qui ne favorise ni ne freine la croissance économique.

La Fed prévoit désormais une croissance de 3,1% du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis cette année et table sur une expansion modérée pendant au moins trois années supplémentaires.

"Le marché du travail a continué de se renforcer (...), l'activité économique a crû à un rythme soutenu", constate le communiqué, qui n'inclut plus désormais la référence au caractère "accommodant" de la politique monétaire.

Cette mention caractérisait le discours de la Fed et servait de socle à sa politique de pilotage des anticipations des marchés ("forward guidance") depuis près de dix ans. Mais elle était de moins en moins pertinente depuis que la banque centrale a entamé le relèvement des taux, fin 2015.

Sa disparition laisse entendre que le FOMC considère désormais que les taux d'intérêt se rapprochent de leur niveau neutre.

NOUVELLES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES

Les prévisions qui accompagnent le communiqué montrent que la Réserve fédérale table sur une croissance de 2,5% en 2019 puis sur un ralentissement à 2% en 2020 et 1,8% en 2021, l'impact des allègements fiscaux et des dépenses budgétaires mis en oeuvre par l'administration Trump se dissipant progressivement.

L'inflation devrait être proche de 2% sur les trois prochaines années et le taux de chômage devrait tomber à 3,5% l'an prochain, un niveau auquel il se stabiliserait en 2020 avant de remonter légèrement en 2021.

Le produit intérieur brut (PIB) américain a enregistré au deuxième trimestre une croissance de 4,2% en rythme annualisé selon les statistiques publiées fin août, qui marquent une nette accélération après le chiffre de 2,2% des trois premiers mois de l'année.

Dans ses prévisions de juin, la Fed prévoyait une croissance de 2,8% sur l'ensemble de cette année aux Etats-Unis, un chiffre dont plusieurs de ses responsables avaient laissé entendre depuis qu'il devrait sans doute être revu à la hausse.

Le taux de chômage, lui, est actuellement de 3,9%, un niveau inférieur à celui généralement considéré comme correspondant à une situation de plein emploi et donc susceptible de favoriser la hausse des salaires et l'accélération de l'inflation.

Enfin, la confiance des ménages américains a atteint en septembre son plus haut niveau depuis 18 ans et Wall Street évolue tout près de ses récents records, deux éléments qui suggèrent que les tensions commerciales internationales ne remettent pas pour l'instant en cause le scénario d'une poursuite d'une croissance solide.

Le dollar a brièvement cédé du terrain à la publication du communiqué avant de remonter au niveau auquel il évoluait juste avant, et le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a suivi le même chemin, tandis que Wall Street accentuait légèrement sa progression.

Le président de l'institution, Jerome Powell, devait détailler les motivations et les prévisions de la Fed lors d'une conférence de presse à partir de 18h30 GMT.

(Marc Angrand pour le service français, édité par Jean-Stéphane Brosse)

par Howard Schneider et Jason Lange