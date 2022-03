La Fed relève ses taux d'intérêt, une première depuis fin 2018

Washington (awp/afp) - La banque centrale américaine (Fed) a relevé mercredi ses taux d'intérêt pour faire face à une inflation jamais vue depuis 40 ans et susceptible d'empirer en raison de l'invasion russe en Ukraine.

La décision de relever de 0,25 point de pourcentage les taux à court terme pour les porter entre 0,25% et 0,50%, a été prise quasiment à l'unanimité.

Seul, James Bullard, président de la Fed de Saint-Louis, a voté contre car il souhaitait une hausse plus forte (0,50 point de pourcentage).

La Réserve fédérale américaine note que l'activité économique et l'emploi ont continué de se renforcer depuis la dernière réunion des 25 et 26 janvier. Mais elle souligne que "l'inflation demeure élevée" avec la persistance d'une inadéquation entre l'offre et la demande.

L'institution monétaire table désormais sur une inflation de 4,3% en 2022, selon l'indice PCE, soit près de deux fois plus que projeté fin janvier.

A l'issue d'une réunion de deux jours, le comité de politique monétaire a souligné les risques posés par l'invasion militaire russe de l'Ukraine et les sanctions.

"A court terme, l'invasion et les événements connexes sont susceptibles de créer une pression à la hausse supplémentaire sur l'inflation et de peser sur l'activité économique", a commenté dans un communiqué la Fed.

Les responsables de la banque centrale prévoient des hausses de taux supplémentaires cette année, et une croissance du produit intérieur brut moins élevée que prévu pour 2022, tablant désormais sur 2,8% contre 4,0% auparavant.

En mars 2020, la Fed avait ramené quasiment à zéro ses taux pour soutenir l'économie alors confrontée à la propagation de la pandémie de Covid-19.

Mais depuis un an, l'économie américaine est frappée par une vague de hausses de prix.

Le président de la Fed, Jerome Powell, avait déclaré que l'institution ferait tout son possible pour empêcher l'inflation de s'enraciner sans entraver la croissance économique.

Les marchés s'attendent à sept hausses de taux cette année, ce qui porterait le taux directeur à autour de 1,75%.

La dernière fois que la Fed a relevé ses taux d'intérêt, c'était en décembre 2018, en pleine guerre commerciale avec la Chine. Une décision qui avait été vertement critiquée par le président de l'époque, Donald Trump.

afp/rp