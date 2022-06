La Fed relèvera ses taux de 75 points de base en juillet et de 50 points de base en septembre - sondage Reuters

La semaine dernière, la Fed a augmenté le taux des fonds fédéraux de trois quarts de point de pourcentage, sa plus forte hausse de taux depuis 1994, après que des données officielles, quelques jours plus tôt, aient montré que l'inflation avait augmenté de manière inattendue malgré les attentes qu'elle avait atteint un sommet.

Les derniers résultats du sondage, publiés mercredi avant que le président de la Fed, Jerome Powell, ne se présente devant la commission bancaire du Sénat dans le cadre de son témoignage semestriel sur la politique monétaire devant le Congrès, montrent que l'élan est toujours favorable à ce que la banque centrale américaine en fasse plus, et non moins, malgré les craintes croissantes de récession et une forte baisse des marchés financiers. Les rendements obligataires sont en forte hausse et les principaux indices boursiers de Wall Bourse évoluent déjà dans un marché baissier, défini comme une baisse de 20 % par rapport à leur sommet.

Dans le sondage Reuters du 17 au 21 juin, près des trois quarts des économistes, 67 sur 91, s'attendaient à une nouvelle hausse des taux américains de 75 points de base en juillet. Cela porterait le taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 2,25 % à 2,50 %, soit à peu près le niveau neutre où la Fed estime que l'économie n'est ni stimulée ni restreinte.

Une forte majorité s'attend à ce que la banque centrale relève son taux directeur de 50 points de base supplémentaires en septembre, l'opinion étant plus partagée sur la question de savoir si elle le relèvera de 25 ou 50 points de base en novembre. Une majorité s'attend à ce que la Fed augmente les taux de 25 points de base lors de sa réunion de décembre.

Cela porterait le taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 3,25 % à 3,50 % d'ici la fin de l'année, soit 75 points de base de plus que ce que prévoyait un sondage publié il y a tout juste deux semaines.

La semaine dernière, M. Powell a signalé qu'une pause dans le cycle de resserrement actuel ne serait possible qu'après une baisse significative de l'inflation, ce qui semble actuellement être une perspective plus lointaine que ce que l'on pensait il y a seulement quelques semaines.

"Étant donné que la Fed sous-estime toujours le problème de l'inflation ... ne reconnaissant pas qu'une spirale salaires-prix a déjà commencé, nous nous attendons à ce qu'elle doive relever les taux plus rapidement qu'elle ne le prévoit actuellement", a écrit Philip Marey, stratège américain senior chez Rabobank, dans une obligation.

"Malheureusement, la voie de la hausse risque également d'être suivie d'une récession."

L'inflation restera au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed jusqu'en 2025 au moins, selon ses propres projections et un autre sondage Reuters. [ECILT/US]

Bien que l'on s'attende à ce que la Fed passe à des hausses de taux de 25 points de base en novembre, une minorité significative, environ 40 %, s'attend à une hausse de 50 points de base lors de la réunion de ce mois. Seule une poignée de personnes ont déclaré que la Fed mettrait en pause ses hausses de taux à un moment donné cette année.

Environ trois quarts des personnes interrogées, 68 sur 91, voyaient le taux de fin d'année à 3,25 %-3,50 % ou plus, conformément au "dot plot" propre à la Fed montrant les projections des responsables politiques.

Les hausses de taux agressives s'accompagnent de leurs propres risques, comme en témoignent les projections économiques de la Fed où les prévisions du taux de chômage américain ont été relevées de manière significative et où la croissance économique devrait être en moyenne inférieure à la tendance.

Le sondage ne prévoyait qu'une seule hausse de 25 points de base au premier trimestre de l'année prochaine, poussant le taux des fonds fédéraux à 3,50-3,75 %, le taux terminal possible.

La Fed devrait faire une pause aux deuxième et troisième trimestres de 2023 et réduire les taux de 25 points de base au dernier trimestre de l'année prochaine, selon la prévision médiane d'un échantillon plus restreint. Mais les prévisions concernant l'endroit où se situera le taux des fonds fédéraux d'ici la fin de 2023 variaient entre 2,50 %-2,75 % et 4,25 %-4,50 %, soulignant une forte incertitude.

Bien que M. Powell ait déclaré que la Fed ne cherchait pas à provoquer une récession, quelques courtiers primaires ont commencé à en prévoir une dès cette année ou ont avancé leurs prévisions de récession.