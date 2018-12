Bourse de Paris : La Fed renoncera-t-elle à relever ses taux demain ?

'ouverture apporte des progrès tandis que la fermeture mène au sous-développement". Quel monde bizarre que celui où la Chine prône l'ouverture et les Etats-Unis le repli sur soi.

Comme il fallait s'y attendre, la politique monétaire de la banque centrale américaine domine largement les débats à la veille de sa dernière décision de l'année. Jusqu'à présent, le scénario dominant plaidait pour une hausse de taux dès demain puis une position plus souple de l'institution en 2019, du moins par rapport aux trois ou quatre tours de vis que le marché envisageait jusque-là. C'est toujours l'hypothèse de base, mais la chute de Wall Street et la multiplication des indicateurs macroéconomiques moins favorables conduit les marchés à être moins catégoriques. L'outil FedWatch du CME , le plus utilisé pour traquer l'évolution des taux, donne une probabilité de 67,2% de hausse d'un quart de point demain, alors que le curseur était encore à près de 76% la veille.Il faut dire qu'hier, le Dow Jones, le S&P500 et le Nasdaq ont encore perdu plus de 2%, ajoutant à la confusion. Les investisseurs voient dans la Fed la seule planche de salut pour sauver la fin d'année boursière, voire plus. C'est à la fois rassurant, parce que cela signifie que la banque centrale conserve son statut de phare dans la tempête, et inquiétant, car la Réserve Fédérale n'est pas censée réagir aux mouvements court-termistes ou aux pressions politiques.: "Incroyable, qu'avec un dollar très fort et virtuellement aucune inflation, qu'avec un monde qui s'effondre autour de nous, Paris qui brûle et la Chine qui s'enfonce, la Fed continue à envisager une hausse de taux. Il faut saisir notre victoire" (sur Twitter, évidemment, hier soir). La position de Jerome Powell est délicate, car toute inflexion marquée dans sa politique serait interprétée comme une capitulation (un mot qui revient beaucoup dans la presse anglo-saxonne depuis hier) vis-à-vis de la Maison Blanche., notamment la décision de Theresa May de faire voter son projet de Brexit la semaine du 14 janvier ou le discours du Président chinois Xi Jinping ce matin, pour le 40anniversaire de l'ouverture économique de son pays sous la houlette de Deng Xiaoping. Xi a notamment plaidé pour une poursuite de la libéralisation, en soutenant que "lLe CAC40 a démarré en baisse de -0,4% à 4 779 points.La Suisse a revu ce matin en baisse ses prévisions de croissance 2018 (à 2,6%) et 2019 (à 1,5%). L'Ifo publiera son fameux indice de confiance en Allemagne (10h00, consensus 101,8). Les permis de construire et les mises en chantiers mensuelles seront le seul indicateur américain du jour (14h30).La paire EUR / USD évolue à 1,13455 ce matin. L'once d'or reprend du poil de la bête non loin des 1 250 USD (+0,25%). Hier, le WTI est passé sous la barre des 50 USD, à 49,19 USD ce matin (+0,35%), tandis que le Brent évolue à 58,80 USD (+0,1%). Le rendement des T-Bond 10 ans s'établit à 2,846% (-0,4%) et le 2 ans à 2,68% (-0,3%). Après un net rebond de près de 10% hier, le Bitcoin s'échange à 3 568 USD.