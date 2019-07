Bourse de Paris : La Fed reste au centre du jeu

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Le solide rapport mensuel sur l'emploi en juin publié vendredi par les Etats-Unis a légèrement ébranlé les certitudes du marché sur une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine lors de sa réunion du 31 juillet prochain. A ce stade, il s'agit d'un frémissement – le curseur des prévisions est encore largement positionné sur un assouplissement – mais un frémissement qui réveille le doute. La stratège Kate Warne, d'Edward Jones, souligne que le rapport sur l'emploi "a montré que l'économie ralentissait mais ne vacillait pas". De son point de vue, rien ne dit que la Fed n'agira pas. "Elle peut encore décider une baisse d'un quart de point qui aurait valeur d'assurance mais ce qui est sûr, c'est que les indicateurs ne se dégradent pas rapidement", explique-t-elle.Il n'est évidemment pas très sain que les investisseurs ne se raccrochent qu'à la politique monétaire avant de partir en congés estivaux.. Mardi, il doit en effet assurer le discours d'ouverture d'une conférence organisée par la Fed de Boston, à laquelle participeront ses collègues James Bullard et Raphael Bostic. Powell en dira probablement plus devant les parlementaires américains auxquels il doit apporter son éclairage sur l'économie et la politique monétaire lors de deux sessions, mercredi et jeudi. En attendant, Donald Trump n'a pas manqué de lancer une énième pique à la Fed, qu'il continue à accuser de lui mettre des batons dans les roues.Plusieurs événements sont à signaler depuis le début du weekend. Pêle-mêle, l'Iran s'autorise à dépasser les quotas d'enrichissement d'uranium qui avaient été fixés dans l'accord international de 2015. En Grèce, la droite devance le parti Syriza du premier ministre Alexis Tsipras. En Turquie, Recep Tayyip Erdogan a limogé le patron de la banque centrale pour le remplacer par son vice-gouverneur. Aux Etats-Unis, l'activité sismique a provoqué des dégâts dans le désert californien. A Hong Kong, plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont défilé hier contre la loi d'extradition. Enfin, au Royaume-Uni, Boris Johnson est donné largement vainqueur du scrutin des membres du parti conservateur face à Jeremy Hunt.Les publications trimestrielles d'entreprises démarrent dès cette semaine avec Repsol et Sodexo (aujourd'hui), PepsiCo et Ocado (demain), Costco Wholesale (mercredi), Delta Air Lines Fastenal et Barry Callebaut (jeudi) puis Vinci Aker BP et EMS-Chemie (vendredi).Au programme de ce lundi, la production industrielle et la balance commerciale allemandes (8h00), puis les chiffres du crédit à la consommation aux États-Unis (21h00).La paire euro / dollar évolue à 1,1228 USD. L'once d'or est en légère hausse sur les 1400 USD. Le pétrole perd un peu de terrain, à 57,58 USD pour le brut léger américain WTI et à 64,24 USD pour le Brent de mer du Nord. Le rendement de l'obligation d'État américaine à 10 ans s'établit à 2,017%, en baisse. Le Bitcoin a repris son ascension au cours du week-end, à 11 405 USD.