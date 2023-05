La Réserve fédérale entame mardi une réunion de deux jours qui devrait permettre au taux d'intérêt au jour le jour de la banque centrale américaine d'atteindre son niveau le plus élevé depuis près de 16 ans, et de franchir un palier potentiel qui mettra l'économie à l'épreuve d'une manière inédite depuis le début de la crise financière en 2007.

Il s'agira de la deuxième réunion consécutive de la Fed convoquée à la suite de la faillite d'une grande banque américaine, le rachat de la First Republic Bank par JPMorgan sous l'égide de la Federal Deposit Insurance Corp lundi étant la dernière preuve que la hausse historiquement rapide des taux d'intérêt de la banque centrale se fait sentir dans le système financier et potentiellement au-delà de celui-ci.

Les banques centrales mondiales se rapprochent toutes d'un éventuel point d'arrêt pour les augmentations de taux après avoir agressivement resserré les conditions de crédit pour maîtriser la pire flambée d'inflation depuis 40 ans. La réunion de la Fed sera suivie par des hausses de taux attendues de la Banque centrale européenne jeudi et de la Banque d'Angleterre la semaine prochaine.

Mais c'est la banque centrale américaine qui est la plus avancée dans le processus, et elle pourrait signaler que la hausse des taux de cette semaine est la dernière, du moins pour le moment. Une pause pourrait donner du temps utile pour voir comment l'économie s'adapte à des coûts d'emprunt plus élevés et à des conditions bancaires plus strictes, et si l'inflation diminue.

Beaucoup de choses restent en suspens. L'économie montre à la fois des signes de vigueur et des signes de ralentissement. L'inflation a diminué progressivement, le principal indice des prix surveillé par la Fed restant plus de deux fois supérieur à l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale. Les prêts bancaires se sont stabilisés après une baisse d'environ 1,7 % à la mi-mars à la suite des faillites de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank, mais une enquête auprès des responsables des prêts, qui sera présentée lors de la réunion de cette semaine, devrait signaler un resserrement des conditions à l'avenir.

Compte tenu des tensions, "notre hypothèse de base reste que la hausse de mai sera la dernière de ce cycle, car l'économie réagit au resserrement opéré jusqu'à présent", a déclaré Matthew Luzzetti, économiste en chef pour les États-Unis à la Deutsche Bank. Mais "nous voyons les risques pencher en faveur d'une nouvelle hausse en juin. Le président (de la Fed) (Jerome) Powell soulignera probablement le besoin continu d'un biais hawkish pour maîtriser l'inflation, mais ne s'engagera pas à prendre une décision lors de la réunion de juin."

La Fed annoncera sa décision de politique monétaire à 14 heures EDT (1800 GMT) mercredi. M. Powell tiendra une conférence de presse une demi-heure plus tard.

PRÉPARER LE TERRAIN

La décision attendue mercredi serait la dixième hausse de taux consécutive depuis mars 2022, un mouvement de resserrement qui aura vu le taux des fonds fédéraux augmenter de 5 points de pourcentage, soit une moyenne d'un demi-point de pourcentage à chaque réunion.

En revanche, lorsque la Fed a commencé à resserrer sa politique en juin 2004, au seuil de ce qui allait devenir une bulle immobilière déstabilisante, elle a procédé par étapes "mesurées" d'un quart de point de pourcentage, passant de 1 % à environ 5,25 % en l'espace de deux ans.

L'augmentation d'un quart de point de pourcentage prévue pour mercredi placera le taux cible des fonds fédéraux à peu près au même endroit, entre 5 % et 5,25 %.

C'est le niveau que la plupart des responsables de la Fed ont estimé, en décembre dernier et en mars, être un point d'arrêt approprié, suffisamment élevé pour continuer à ralentir l'inflation sans provoquer, espèrent-ils, un ralentissement plus important de l'économie - et plus de pertes d'emplois - que nécessaire.

Le test de ce jugement commence maintenant, avec deux moments comparables à mesurer : le cycle de hausse des taux de 2004 à 2006 qui s'est terminé par une récession cataclysmique, et la "grande modération" des années 1990, lorsque la Fed a alternativement relevé et réduit les taux pour gérer près d'une décennie de croissance soutenue.

Graphique : Hausses de taux et résultats - https://www.reuters.com/graphics/USA-ECONOMY/RATES/lbpggmonrpq/chart.png

Malgré une certaine volatilité des marchés financiers, les éléments clés de l'économie réelle ont progressé, avec une croissance continue de l'emploi et des hausses de salaires, et un taux de chômage qui se maintient aujourd'hui autour de 3,5 %.

Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management, a écrit lundi que, sur la base du décalage entre les cycles passés de hausse des taux et l'augmentation subséquente du chômage, il s'attend à ce que le chômage augmente "au cours des deux prochains mois".

"Il faut généralement 12 à 18 mois à la Fed pour assouplir le marché du travail, et ce n'est pas le cas aujourd'hui", a-t-il déclaré.

Le gouvernement américain publiera son rapport mensuel sur l'emploi vendredi.

Avec cette hausse des taux, les responsables de la Fed atteindront un niveau supérieur d'environ 1 point de pourcentage au taux qu'ils considèrent comme ayant un impact neutre sur l'activité économique. Ce taux "restrictif" devrait inciter les ménages et les entreprises à réduire leurs dépenses et leurs embauches, ralentissant ainsi l'inflation.

Toutefois, cela pourrait prendre un certain temps.

Les analystes s'attendent à ce que la Fed adopte désormais une stratégie de surveillance des données, réunion par réunion, pour voir si l'inflation diminue comme prévu, si elle montre des signes de persistance nécessitant des taux encore plus élevés, ou si elle diminue si rapidement qu'elle justifie une réduction des taux.

Une fois que le taux des fonds fédéraux a dépassé 5 % la dernière fois, la Fed est restée stable pendant un peu plus d'un an, jusqu'à ce qu'une crise naissante sur les marchés hypothécaires entraîne le début de réductions agressives des taux qui ont conduit ce taux à un niveau proche de zéro à la fin de l'année 2008.

Les niveaux d'endettement des ménages et la santé des valeurs immobilières sont bien différents aujourd'hui. Mais la rapidité des récentes hausses de taux a sans doute accru le stress des banques, et une autre série de problèmes liés à la pandémie, en particulier la santé du marché de l'immobilier commercial, pourrait s'envenimer.

Néanmoins, les responsables de la Fed se sont montrés catégoriques : ils maintiendront les taux à un niveau élevé jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que l'inflation est enrayée - et ils s'en tiendront probablement à ce parti pris même s'ils ouvrent la porte à une pause.

La réunion de cette semaine "ouvrira probablement la voie à une période où les faucons et les colombes s'affronteront sur la décision politique de juin", a déclaré Joe Brusuelas, économiste en chef pour les États-Unis chez RSM. "M. Powell évitera probablement de penser qu'une pause dans la hausse des taux est inévitable.