La Fed s'attend à une forte baisse du PIB US, maintient ses taux autour de 0%

Washington (awp/afp) - La Banque centrale américaine a prévenu mercredi que la pandémie du coronavirus posait "des risques considérables" à l'économie américaine à moyen terme et elle a de ce fait maintenu ses taux d'intérêt autour de 0%.

La Fed, qui se dit prête à utiliser "toute la palette d'outils" à sa disposition pour atténuer l'impact économique, estime que cette crise de santé publique "pèsera lourdement sur l'activité économique, l'emploi et l'inflation à court terme".

"A la lumière de ces développements, le Comité monétaire a décidé de maintenir la fourchette des taux entre 0 et 0,25%" et ce, jusqu'à ce qu'il soit convaincu que l'économie "a survécu" à cette crise et "est en bonne voie d'atteindre ses objectifs maximaux d'emploi et de stabilité des prix".

