La Fed s'empresse de relever les taux, mais à quel niveau reste-t-il possible de le faire ?

Ce débat ne fait que commencer, mais il deviendra de plus en plus crucial cet été, car les décideurs politiques évaluent à quelle vitesse leurs premières hausses de taux provoquent un ralentissement des dépenses des ménages et des entreprises et si cela, à son tour, ralentit le rythme de l'inflation qui atteint des niveaux jamais vus depuis les années 1980.

Une récente hausse des taux d'intérêt à long terme n'a pas encore fait grand-chose pour améliorer les perspectives d'inflation et a laissé la Fed dans une situation risquée - déchirée entre un rythme encore plus agressif de hausses de taux qui pourrait faire reculer l'économie, ou avancer trop lentement et permettre à une psychologie inflationniste de s'installer.

"En fin de compte, il s'agit de prendre une décision... 'c'est une voie qui semble cohérente (avec le contrôle de l'inflation)'... Ou de juger que ce n'est pas le cas", a déclaré la semaine dernière le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, décrivant les difficultés que les responsables de la Fed anticipent pour déterminer à quel point les taux doivent augmenter pour ramener l'inflation en ligne avec l'objectif de 2 % de la banque centrale.

"C'est une question diablement difficile", a déclaré M. Evans.

L'expansion économique actuelle dépend de la capacité des décideurs de la Fed à trouver la bonne réponse, et tout le monde ne pense pas qu'ils y parviendront.

L'ancien secrétaire au Trésor Lawrence Summers, qui a soutenu avec force que la Fed a attendu trop longtemps pour réagir à la hausse des prix, a récemment écrit que l'inflation aussi élevée - la dernière étant de 6,4 % selon la mesure préférée de la Fed - associée à un faible taux de chômage rend probable une récession d'ici deux ans.

La Fed franchira la prochaine étape de son changement de politique lors d'une réunion les 3 et 4 mai, au cours de laquelle les responsables devraient augmenter le taux directeur cible d'un demi-point de pourcentage.

Même les décideurs les plus pessimistes, y compris M. Evans, s'accordent maintenant à dire que les hausses de taux par paliers au-delà du quart de point habituel par réunion sont nécessaires, étant donné la vigueur de l'inflation. Ils se sont également ralliés à une augmentation globale du taux des fonds fédéraux à au moins 2,5 % d'ici la fin de l'année, par rapport au niveau proche de zéro fixé pour lutter contre la récession abrupte mais brève causée par la pandémie de coronavirus.

Les consommateurs, les entreprises et les marchés financiers ont largement accepté ce resserrement.

Mais cela pourrait s'avérer insuffisant. Les analystes ont l'obligation de noter que les périodes de forte inflation peuvent générer leur propre dynamique, ce qui a pour effet d'élever le niveau effectif des taux nécessaires pour freiner la hausse des prix.

Le taux auquel les hausses de taux d'intérêt influencent significativement l'économie "pourrait être plus élevé qu'il ne le serait autrement en raison de ce qui se passe avec l'inflation, et c'est en partie ce qui les pousse à être plus à l'aise avec une hausse plus rapide", a déclaré Robert Dent, économiste chez Nomura Research. "C'est un débat extrêmement important qui retiendra davantage l'attention de la Fed au cours des six prochains mois."

Lors de leur dernière réunion en mars, la fourchette des taux que les responsables politiques considéraient comme appropriés d'ici la fin 2023 allait de 2,1 % à 3,6 %, un écart caverneux reflétant les risques liés à la pandémie, à la guerre en Ukraine et à d'autres forces largement incontrôlables, mais soulignant également l'incertitude quant à la façon dont les entreprises et les consommateurs pourraient réagir à des coûts d'emprunt plus élevés.

Les marchés boursiers ont été secoués par la volatilité ces derniers jours en partie, selon les économistes de la Bank of America dans une analyse, parce que l'écart entre les voies possibles de la politique de la Fed est actuellement si large, avec des contrats d'options indiquant que le taux directeur de la banque centrale pourrait plafonner n'importe où entre 2 % et 4,5 % au cours des deux prochaines années.

Lors des débats sur la politique monétaire, les responsables de la Fed utilisent un concept connu sous le nom de taux d'intérêt "neutre" ou "naturel" pour juger si le taux qu'ils fixent pour les prêts au jour le jour entre banques, un chiffre clé qui influence plus largement les coûts d'emprunt, encourage ou décourage l'activité économique.

Sur le long terme, c'est le taux considéré comme équilibrant l'économie sur plusieurs fronts tout en maintenant le plein emploi, l'inflation à l'objectif de la Fed et la croissance de la production à un rythme compatible avec la productivité sous-jacente, les tendances démographiques et autres.

responsables de la Fed estiment actuellement que le taux neutre se situe autour de 2,4 % et se sont engagés en groupe à atteindre ce niveau "rapidement" dans l'un des changements de politique monétaire les plus rapides jamais entrepris par la banque centrale américaine.

Mais si les prochaines semaines ou les prochains mois s'écartent des perspectives de base de la Fed - si les consommateurs modifient leurs dépenses ou si les entreprises commencent à fixer les salaires et les prix différemment que prévu parce que leurs propres attentes ou préférences ont changé - les décideurs pourraient devoir se montrer plus agressifs.

Les marchés parient déjà qu'ils le feront. Jeudi, les contrats à terme liés au taux directeur de la Fed reflétaient des paris écrasants sur le resserrement de la politique monétaire le plus rapide depuis des décennies, les traders évaluant une trajectoire qui placerait les taux à court terme dans la fourchette de 2,25%-2,5% d'ici septembre.

En tant que concept à court terme, le "neutre" peut avoir évolué à la hausse en raison de la dynamique même de l'inflation que la Fed tente de combattre, obligeant potentiellement la banque centrale à jouer un rôle de rattrapage. Certains, comme le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, affirment qu'ils sont en fait déjà "derrière la courbe" et qu'ils pourraient devoir faire évoluer les taux plus rapidement et plus haut que prévu.

Les responsables de la Fed veulent maintenir la reprise sur les rails et éviter en particulier tout bond du chômage par rapport aux 3,6 % actuels, sans doute le marché de l'emploi le plus fort depuis les années 1950.

Mais cela signifie qu'ils doivent atténuer certains des extrêmes de l'économie actuelle, qu'il s'agisse du bond de 35 % du prix médian des maisons pendant la pandémie ou des augmentations de salaires que le président de la Fed, Jerome Powell, a qualifiées d'"insoutenables".

Les données sur l'inflation cette semaine montreront si des progrès sont réalisés, et le rapport sur l'emploi d'avril publié la semaine prochaine fera le point sur la croissance des salaires.

Il y a quelques signes initiaux que le marché du logement commence à se refroidir, car les taux hypothécaires résidentiels dépassent 5 %, contre environ 3 % l'année dernière.



Mais les questions relatives à la politique de la Fed sont encore loin d'être résolues. De nombreux économistes ont récemment revu à la hausse leurs estimations de ce que la Fed devra faire et attendent la réunion de la semaine prochaine pour obtenir des indications.

Le marché de l'emploi et la croissance des salaires qui y est liée restent forts, et le chômage pourrait passer sous la barre des 3 % cette année, ont récemment projeté les économistes de Jefferies. Jusqu'à présent, les consommateurs ont été imperméables à "Omicron, l'invasion de l'Ukraine, une flambée des prix de l'essence et des taux d'intérêt nettement plus élevés", ont écrit les économistes Aneta Markowska et Thomas Simons.

Pour la Fed, cela pourrait signifier pousser les taux à plus de 4 %, un niveau qui n'a pas été vu depuis avant la crise financière de 2007 à 2009 et qui augmenterait probablement les risques de récession.

"L'économie américaine est en train d'escalader le mur de l'inquiétude", ont-ils écrit, l'inflation se généralisant et la force sous-jacente de l'économie signifiant que "la Fed devra être encore plus agressive."