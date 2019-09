La Fed se cherche un cap, constate Mirabaud

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La réunion de la Réserve fédérale de septembre confirme le scénario d'une baisse intermédiaire et modérée des taux pour prolonger le cycle économique mais d'absence de nouveau cycle de baisse des taux aux États-Unis (4 baisses des taux d'intérêt anticipées par les investisseurs pour les 12 prochains mois), commente Valentin Bissat, économiste et stratégiste chez Mirabaud.A la lumière des données économiques récentes, de la baisse des incertitudes commerciales et de la hausse récente de l'inflation, une baisse supplémentaire des taux n'est pas nécessaire à moyen terme, souligne le professionnel.L'inflation devrait continuer d'augmenter légèrement durant le quatrième trimestre en raison d'effets de base positifs sur le prix des biens durables et de l'impact des frais de douane.A travers son Président Powell, la Réserve fédérale peine cependant toujours à donner un cap clair à sa politique monétaire et à expliquer sa réaction en fonction des risques commerciaux et sur la croissance mondiale, souligne Valentin Bissat.