Les responsables de la Réserve fédérale, qui comptent sur le ralentissement de la croissance de l'emploi aux États-Unis pour les aider dans leur lutte contre l'inflation, recevront des données clés sur l'emploi et les salaires vendredi, le dernier téléchargement avant leur prochaine décision sur les taux d'intérêt au début du mois de mai.

Les économistes prévoient ce qui, du point de vue de la Fed, sera un résultat moyen pour le mois de mars, un mois marqué par les plus grandes faillites bancaires depuis la crise financière de 2007-2009, des événements qui, pendant un temps utile au moins, ont détourné l'attention des décideurs politiques de l'inflation vers la stabilité financière.

Les pires conséquences pour le secteur financier semblant avoir été évitées, du moins pour l'instant, l'attention se porte à nouveau sur l'économie réelle, notamment sur la croissance de l'emploi et des salaires, qui devrait rester supérieure à ce qui est considéré comme compatible avec l'objectif d'inflation de 2 % de la Fed. (Graphique : La croissance de l'emploi reste forte - https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/POWELL/xmvjkrbdgpr/chart.png)

Les détails, tels que la faible croissance attendue des emplois dans l'industrie manufacturière et la diminution du nombre d'industries créant des emplois, peuvent indiquer que les entreprises ont de plus en plus le sentiment que l'économie ralentit et que la demande des consommateurs s'affaiblit, ce qui pourrait contribuer à ralentir le rythme des augmentations de prix.

Toutefois, les chiffres globaux pourraient être moins rassurants pour la banque centrale américaine. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à un gain de 239 000 emplois en mars, à une augmentation des salaires horaires de 4,3 % en rythme annuel et à un maintien du taux de chômage à 3,6 %, un niveau observé moins de 20 % du temps depuis la Seconde Guerre mondiale. Le département du travail doit publier le rapport à 8h30 EDT (1230 GMT).

(Graphique : Fréquence des taux de chômage - https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/JOBS/gdpzymnnavw/chart.png)

À titre de comparaison, la croissance de la masse salariale au cours de la décennie précédant la pandémie de grippe aviaire s'élevait en moyenne à 180 000 personnes par mois, et la croissance des salaires restait proche de la fourchette de 2 % à 3 % considérée par les responsables de la politique de la Fed comme compatible avec leur objectif d'une augmentation annuelle de 2 % de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle.

L'indice des prix PCE augmentait de 5 % par an en février, ou de 4,6 % si l'on exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, ce qui est trop élevé au goût de la Fed et l'amélioration n'a été que lente au cours des derniers mois.

Gregory Daco, économiste en chef chez EY Parthenon, prévoit que la croissance de l'emploi pourrait avoir baissé jusqu'à 150 000 en mars, mais d'autres données, y compris un niveau toujours élevé d'offres d'emploi, indiquent que "les tensions sur le marché du travail resteront une caractéristique de ce cycle économique", écrit-il. Cela devrait permettre à la Fed de continuer à relever son taux d'intérêt de référence au jour le jour d'un quart de point de pourcentage supplémentaire lors de sa réunion des 2 et 3 mai.

(Graphique : Hausse du chômage et récession - https://www.reuters.com/graphics/USA-ECONOMY/UNEMPLOYMENT/jnvwyjlgdvw/chart.png)

ENCORE CHAUD ?

La question est maintenant de savoir combien de temps ce cycle économique peut durer et si les germes d'un ralentissement sérieux sont en train de prendre racine.

Le taux de chômage médian prévu pour la fin de l'année 2023 par les responsables de la Fed lors de leur réunion de mars était de 4,5 %, ce qui implique une hausse relativement forte du chômage qui, dans le passé, aurait indiqué qu'une récession était en cours.

Les responsables de la Fed ne diraient jamais que leur objectif est de provoquer une récession. Mais ils n'ont pas caché que, dans l'état actuel des choses, il y a trop d'emplois pour trop peu de travailleurs, une recette pour des augmentations de salaires et de prix qui pourraient commencer à se renforcer l'une l'autre plus la situation perdurera.

"Les marchés du travail restent, je dirais, assez chauds. Le chômage se situe toujours à un niveau très bas", a déclaré Susan Collins, présidente de la Fed de Boston, lors d'une interview accordée à Reuters la semaine dernière. "Tant que les marchés du travail ne se calmeront pas, du moins dans une certaine mesure, nous ne verrons probablement pas le ralentissement dont nous avons besoin pour ramener l'inflation à l'objectif de la Fed.

(Graphique : Plus d'emplois que de demandeurs d'emploi aux États-Unis - https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/JOBS/egvbkmeoepq/chart.png)

Toutefois, un changement pourrait se produire.

M. Daco a noté la baisse de 0,3 % du nombre moyen d'heures hebdomadaires travaillées en février, une statistique qui, selon lui, mérite d'être surveillée pour déceler les signes d'un "ralentissement plus préoccupant du marché du travail".

Le fournisseur de services de paie UKG a indiqué que le travail posté au sein de son échantillon de 35 000 entreprises a diminué de 1,6 % en mars, un chiffre non corrigé des variations saisonnières qui, selon Dave Gilbertson, vice-président de l'entreprise, indique une croissance globale de l'emploi positive mais pas "aussi surchauffée qu'elle ne l'a été". Les gains d'emplois en janvier et février ont été plus importants que prévu et ont donné lieu à un bref moment où les responsables de la Fed ont pensé qu'ils pourraient avoir à revenir à des augmentations de taux plus importantes, un sentiment qui s'est éteint après les récentes faillites de banques.

Les économistes du Conference Board, quant à eux, ont déclaré qu'un nouvel indice incorporant des données économiques, monétaires et démographiques montrait que 11 des 18 principaux secteurs d'activité présentaient un risque modeste à élevé de licenciements massifs cette année.

Les économistes du Conference Board se sont montrés pessimistes en affirmant qu'une récession est susceptible de s'amorcer d'ici à la fin du mois de juin, bien que "cela pourrait encore prendre un certain temps avant qu'il y ait des pertes d'emploi généralisées", a déclaré Frank Steemers, économiste principal au sein du groupe de réflexion.

(Graphique : Indice de risque de licenciement dans l'industrie du Conference Board - https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/JOBS/jnvwylekmvw/chart.png)

LES SERVICES EN LIGNE DE MIRE

Une partie de cette tendance pourrait commencer à se manifester.

Le département du travail a dévoilé jeudi des révisions de sa mesure des listes de chômeurs, montrant que plus de 100 000 personnes supplémentaires ont récemment bénéficié d'une aide au chômage par rapport aux estimations précédentes. En outre, le cabinet de reclassement Challenger, Gray & Christmas a déclaré que les quelque 270 000 licenciements annoncés cette année jusqu'au mois de mars représentaient le total trimestriel le plus élevé depuis 2009, en dehors de la pandémie.

Pour la Fed, cependant, ce n'est qu'une partie du puzzle. Le lien entre le "relâchement" du marché du travail et la baisse de l'inflation peut dépendre de l'endroit où la croissance de l'emploi ralentit et du délai dans lequel elle s'opère.

Une nouvelle étude de la Fed de Kansas City suggère que le processus pourrait s'avérer plus délicat que prévu, car les industries du secteur des services qui tirent actuellement la croissance des salaires et l'inflation sont celles qui sont les moins sensibles aux changements de politique monétaire.

Si des secteurs comme l'industrie manufacturière et la construction de logements suivent les schémas habituels lorsque la Fed augmente les taux d'intérêt, le crédit devient plus cher et la demande et l'emploi ralentissent. En revanche, les secteurs des services, qui sont à l'origine de la majeure partie de la production économique américaine, sont plus intensifs en main-d'œuvre et moins sensibles aux hausses de taux, ont écrit Karlye Dilts Stedman et Emily Pollard, économistes à la Fed de Kansas City.

"Le secteur des services, en particulier, a contribué de manière substantielle à l'inflation récente, reflétant les déséquilibres persistants sur les marchés du travail où l'offre reste limitée et la demande robuste", ont-ils écrit. "Étant donné que la production de services tend à être moins intensive en capital et que la consommation de services est moins susceptible d'être financée, elle tend également à réagir moins rapidement à la hausse des taux d'intérêt. Ainsi, la politique monétaire peut prendre plus de temps pour influencer une source clé de l'inflation actuelle".