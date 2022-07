La Fed se dote d'un nouveau responsable politique, alors que les craintes d'inflation et de récession s'intensifient.

Mme Collins aura sa première occasion de peser sur la politique monétaire dans un peu plus de trois semaines, les 26 et 27 juillet, lorsqu'elle se joindra aux 17 autres décideurs de la Fed pour décider des taux d'intérêt.

On s'attend généralement à ce qu'ils procèdent à une nouvelle hausse de 75 points de base, portant le taux directeur de la Fed dans une fourchette de 2,25 % à 2,5 %, en vue d'atteindre ce qu'ils ont signalé comme étant un taux d'environ 3,4 % d'ici la fin de l'année, alors qu'il était nul au début de l'année.

Le président de la Fed, Jerome Powell, déclare que la lutte de la Fed contre l'inflation - qui atteint plus de trois fois l'objectif de 2 % de la Fed - est "inconditionnelle". Bien que, dans l'idéal, elle puisse être gagnée sans compromettre la vigueur actuelle du marché de l'emploi, a-t-il déclaré en début de semaine, il est fort probable que le processus "implique une certaine douleur."

Vendredi, de nouveaux signes de cette douleur à venir sont apparus, avec un indice de l'activité industrielle américaine ralentissant plus que prévu et une estimation de la croissance économique américaine publiée par la Fed d'Atlanta https://www.atlantafed.org/cqer/research/gdpnow devenue négative pour le dernier trimestre.

Pourtant, la plupart des économistes pensent que les employeurs américains ont continué à ajouter des emplois le mois dernier, bien qu'à un rythme plus lent que ces derniers mois, et que le taux de chômage s'est probablement maintenu à 3,6 %, près des plus bas historiques.

Mme Collins, économiste et professeur de politique publique, occupait récemment le poste de provost à l'Université du Michigan. Elle succède à Eric Rosengren, qui a pris sa retraite l'automne dernier au milieu d'une enquête éthique sur les transactions personnelles des fonctionnaires de la Fed pendant la pandémie.

En plus de contribuer à la fixation des taux d'intérêt américains, le travail de Mme Collins consiste à superviser la supervision bancaire de la Fed de Boston, la sensibilisation de la communauté et son rôle de chef de file de la banque centrale dans la recherche sur la technologie qui pourrait être utilisée si la Fed adopte une monnaie numérique de banque centrale.