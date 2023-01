La Fed sera confrontée à des choix compliqués alors que le marché du travail s'adoucit : George

"L'ampleur du resserrement supplémentaire qui sera nécessaire pour ramener l'inflation à 2 % reste un aspect essentiel des délibérations de la Réserve fédérale", a déclaré Mme George dans des remarques préparées pour être livrées lors d'un événement à la Bourse centrale, notant que si les prix des biens ont commencé à baisser, les prix des services continuent d'augmenter, soutenus par un marché du travail tendu.

"Les responsables politiques seront sans aucun doute confrontés à des choix plus compliqués et à des communications difficiles à mesure que les compromis entre l'inflation et l'emploi deviendront plus évidents", a-t-elle déclaré.

George quitte la Fed plus tard ce mois-ci, en vertu des règles de retraite de la banque centrale basées sur l'âge, après près de 13 ans à la tête de la Fed de Kansas City.

Pendant la majeure partie de son mandat, elle a été l'un des décideurs les plus belliqueux de la banque centrale. L'année dernière, lorsque la Fed a accéléré le rythme de ses hausses de taux d'intérêt afin de lutter contre une inflation qui atteint des sommets depuis des décennies, elle a exprimé sa dissidence afin de marquer son malaise face à une approche par étapes et son soutien à une approche plus mesurée du resserrement de la politique.

En décembre, elle et ses collègues sont passés à un rythme plus lent de relèvement des taux, avec une hausse d'un demi-point de pourcentage après quatre hausses consécutives de 75 points de pourcentage, et ont indiqué qu'ils pourraient ralentir davantage les hausses de taux cette année en raison du ralentissement de l'inflation.

Mme George n'a pas utilisé ses remarques préparées pour tracer une voie préférée pour les hausses de taux, ou pour réagir aux nouvelles données sur le marché du travail publiées vendredi montrant un certain refroidissement de la croissance des salaires en décembre.

Au lieu de cela, elle a souligné les inquiétudes persistantes concernant l'inflation, sujette selon elle à une nouvelle poussée potentielle des prix de l'énergie et des cultures alors que la guerre en Ukraine se poursuit, et vulnérable aux décisions des ménages sur la façon de dépenser librement leur épargne excédentaire face à une économie qui ralentit.

"Plus l'inflation reste longtemps au-dessus de son objectif de 2 %, plus il y a de chances qu'une inflation plus élevée devienne ancrée dans les attentes des travailleurs, des producteurs et des consommateurs", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'une inflation ancrée est très coûteuse à combattre. Les hausses de taux de la Fed l'année dernière ont démontré son engagement à combattre l'inflation, a-t-elle dit.

Pourtant, a-t-elle ajouté, "l'incertitude autour de la trajectoire de la politique pourrait augmenter une fois que le public et les marchés commenceront à évaluer la manière dont la Réserve fédérale pèse l'inflation par rapport à un marché du travail qui se ramollit dans ses décisions politiques."