La Fed va augmenter les taux de manière agressive dans les prochains mois, selon les économistes

Alors que le taux de chômage est proche d'un niveau record, que l'inflation est la plus élevée depuis quatre décennies et que la flambée des prix mondiaux des matières premières devrait persister, la plupart des analystes estiment que la Fed doit agir rapidement pour maintenir les pressions sur les prix sous contrôle.

Le dernier sondage Reuters du 4 au 8 avril auprès de plus de 100 économistes prévoit deux hausses de taux d'un demi-point cette année, la première depuis 1994, portant le taux des fonds fédéraux à 1,25 %-1,50 % d'ici la réunion de juin.

Les prévisions de fin d'année du sondage Reuters de mars sont ainsi avancées d'au moins trois mois et correspondent davantage aux prix des contrats à terme sur les taux d'intérêt.

Une forte majorité, soit 85 économistes sur 102, prévoyait 50 points de base en mai, et une majorité encore solide de 56 a dit que la Fed suivrait avec 50 points de base également en juin.

"Compte tenu de l'évolution des commentaires officiels et des pressions inflationnistes visibles dans toute l'économie, nous pensons que la Fed procédera à des hausses de taux d'intérêt d'un demi-point lors des réunions de politique générale de mai, juin et juillet", a déclaré James Knightley, économiste international en chef chez ING.

Alors que la banque centrale, présidée par Jerome Powell, est susceptible de passer à des mouvements d'un quart de point au cours du second semestre de cette année, le taux des fonds fédéraux devrait maintenant terminer l'année 2022 à 2,00%-2,25%, soit 50 points de base de plus que la prévision médiane d'un sondage effectué le mois dernier.

Aller aussi vite avec les taux d'intérêt, surtout dans une économie qui s'est habituée à des coûts d'emprunt très bas pendant de nombreuses années, comporte des risques.

Alors que la Fed semble ressentir le besoin de "rattraper son retard" pour reprendre le contrôle de l'inflation et des anticipations d'inflation, un rythme rapide de hausses agressives des taux d'intérêt augmente les risques d'une erreur de politique qui pourrait suffire à faire basculer l'économie dans une récession", a ajouté M. Knightley.

RALENTISSEMENT RAPIDE

En effet, les personnes interrogées dans le cadre d'une question supplémentaire ont donné une chance médiane d'une sur quatre pour une récession américaine au cours de l'année à venir, cette chance passant à 40 % au cours des 24 prochains mois. Le marché obligataire montre déjà des signes d'inquiétude face à la récession. [US/INT]

Cela explique en partie le ralentissement rapide du rythme des hausses de taux l'année prochaine, qui ne sera que de 50 points de base cumulés, selon le sondage Reuters, ce qui portera le taux des fonds fédéraux à 2,50 %-2,75 % d'ici la fin de 2023.

Quelques économistes prévoient déjà une baisse des taux dès le quatrième trimestre de l'année prochaine.

Pourtant, malgré les attentes d'une trajectoire agressive de resserrement de la politique, on ne voit pas l'inflation tomber à l'objectif de 2 % de la Fed au moins jusqu'en 2024.

La guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a fait monter en flèche les prix des produits de base et de l'énergie, rend également plus difficile de prévoir quand l'inflation finira par baisser.

L'inflation, telle que mesurée par l'indice des prix à la consommation (IPC), devrait avoir atteint un pic de 7,9 % au trimestre dernier et s'établir à 6,8 % en moyenne cette année, ce qui représente une nette amélioration par rapport aux 6,1 % du sondage du mois dernier.

Le marché du travail américain devrait continuer à se resserrer après que le taux de chômage ait chuté à 3,6 % le mois dernier, ce qui n'est que légèrement supérieur aux niveaux pré-pandémiques et à la moyenne prévue en 2022.

Le taux de chômage devrait s'établir à 3,5 % en moyenne l'année prochaine et se maintenir à ce niveau en 2024, ce qui correspond à peu près à la vision optimiste de la Fed elle-même et ne correspond pas aux craintes de récession des répondants.

Les prévisions de croissance ont été revues à la baisse dans tous les domaines. L'économie devrait croître de 3,3 % et 2,2 % cette année et l'année prochaine respectivement, contre 3,6 % et 2,4 % prévus le mois dernier.

(Pour d'autres articles sur le sondage économique mondial de Reuters :)