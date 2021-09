La Fed va bientôt publier un document sur la monnaie numérique de la banque centrale, selon M. Powell.

La Réserve fédérale publiera "bientôt" des recherches examinant les coûts et les avantages d'une monnaie numérique de banque centrale, ou CBDC, a déclaré mercredi le président de la Fed, Jerome Powell.

"Nous travaillons de manière proactive pour évaluer l'opportunité d'émettre une CBDC et, si oui, sous quelle forme", a déclaré M. Powell lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la dernière réunion de politique générale de deux jours de la banque centrale américaine.

Le test ultime qui s'appliquera lors de l'évaluation d'une CBDC, a-t-il dit aux journalistes, est de savoir s'il existe "des avantages clairs et tangibles qui l'emportent sur les coûts et les risques".

Le chef de la Fed a indiqué que le document de travail, annoncé en mai, abordera certaines des questions de politique publique qui pourraient être traitées par une CBDC.

La banque centrale effectue également d'autres recherches sur le sujet, notamment un projet de recherche pluriannuel que la Fed de Boston entreprend avec le Massachusetts Institute of Technology pour explorer la technologie qui pourrait être utilisée pour une CBDC. La Fed sollicitera également l'avis du public et des élus sur la question, a indiqué M. Powell.

Une monnaie numérique émise par la banque centrale serait différente des cryptomonnaies telles que le bitcoin, qui sont décentralisées et dont la valeur peut fluctuer fortement. Bien que la structure exacte n'ait pas été décidée, une CBDC pourrait donner à la personne ou à l'entreprise qui la détient une créance directe sur la banque centrale, comme pour l'argent physique.

Les responsables de la Fed semblent divisés sur la nécessité d'une CBDC. Alors que certains, dont Lael Brainard, gouverneur de la Fed, affirment que les États-Unis devraient être un leader dans ce domaine à un moment où d'autres grandes économies comme la Chine prennent des mesures plus agressives, Randal Quarles, vice-président de la Fed chargé de la supervision, et d'autres sont plus sceptiques quant au fait que les avantages l'emporteront sur les coûts.

"Donc, en fin de compte, nous n'avons pas pris de décision", a déclaré M. Powell mercredi.